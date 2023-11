Audiencia de Nicolás Petro se suspende tras solicitud de cambio de juzgado

En Barranquilla fue suspendida la audiencia de Nicolás Petro tras su defensa solicitar un cambio de juzgado. Ahora la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia deberá revisar dicha impugnación.

El juez Segundo Penal Especializado del Circuito de Barranquilla, Hugo Carbonó, indicó que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia deberá revisar la solicitud de la defensa de Nicolás Petro, la cual argumentó que los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito se habrían cometido en Bogotá, por lo que pidieron el cambio de juzgado.

“El delito más grave es el de lavado de activo por su conducta subyacente, ocurrió en la ciudad de Bogotá, junto a la mayoría de esos hechos constitutivos fueron hechos en esa ciudad, pese a que algunos de esos dineros habrían sido trasladados a la ciudad de Barranquilla, y esto Señoría no es gratuito, por eso la Fiscalía, en su momento, consideró que lo pertinente era capturar en Barranquilla y trasladar a Bogotá porque entendía que eran los jueces de esa ciudad los que tenían las competencias para la realización de las diligencias. Presuntamente el lugar en donde se recibió el dinero que se considera ilícito”, dijo Sebastián García, abogado suplente del exdiputado.

Sin embargó, el fiscal Mario Burgos rechazó la impugnación, asegurando que “así las cosas honorable Señor Juez le solicito a usted, primero que no acepte la propuesta impetrada por la bancada defensiva suplente, aquí escuchamos que esta suplencia solo era por el día de hoy, no entendía absolutamente nada, que el principal era el abogado Henao. Segundo, él traía otro discurso que la señora del Ministerio Público lo conoce, que lo primero que iba a plantear era la nulidad y por eso estaba solicitando los actos investigativos que fueron rechazados de planos por parte de un Juez de la República, por no cumplir ni al menos con la argumentación ni los respaldos probatorios, ahora viene la bancada defensiva a plantear una impugnación de competencia si al menos conocer la norma aplicable al caso. Su Señoría por tal motivo no se acepta dicha impugnación... no sé como llamarlo, realmente me deja perplejo. Jurídicamente no sé conexidad, impugnación de competencia, realmente quedé atónico con esa propuesta de la bancada defensora”.

La audiencia fue suspendida y se deberá esperar la repuesta que de la Corte Suprema de Justicia sobre el cambio de juzgado.

