Presidente de Fortaleza sobre Llaneros: “Lo importante es no depender de nadie”

Carlos Barato, presidente del recién ascendido Fortaleza, dialogó en Caracol Deportes sobre el retorno de su equipo a la primera división, el proceso que ha adelantado su equipo y recordó la polémica situación que sufrieron durante el 2021, permaneciendo en la B por unos polémicos resultados en la última fecha de cuadrangulares.

El proyecto de Fortaleza

“Nosotros lo vemos como toda una organización, incluso un manual de operaciones en todas nuestras áreas, administrativa, deportiva, de comunicación, las cuales son entrelazadas para un mismo fin. Si hablamos de lo deportivo, nuestro programa de academias es consencuente para el programa de fuerzas básicas y de allí para alimentar el equipo profesional, definiendo un estilo y un modelo de juego que se enseña desde edades tempranas. Las consecuencias vienen después de un tiempo perseverando e insistiendo, corrigiendo sobre lo construido y se logra el objetivo que tanto veníamos buscando a nivel deportivo, el máximo logro de volver a ascender”.

Los que los llaman “equipo de garaje”

“La gente así hace referencia de manera equívoca, porque de pronto no se tiene historia, no se tiene títulos y obviamente no se tiene una gran hincha. Pero la pregunta que yo siempre me hago es cómo empezaron, alguna vez, los que ahora tienen más de 100 años, cómo empezaron, cómo nacieron. El gran ejemplo es Independiente del Valle, pero también muchos otros ejemplos. Fortaleza ha construido, a través del tiempo, un proyecto educativo-académico para el fútbol, de manera integral. Integrado porque tenemos un colegio para nuestros chicos deportistas que ya tenemos más de 300 chicos allí. Del equipo campeón hay cuatro chicos graduados de nuestro colegio, lo cual es un orgullo y alguna vez seremos Universidad con el tiempo”.

¿Seguirá el cuerpo técnico?

“El cuerpo técnico claro que va a seguir siendo el mismo (Sebastián Oliveros). Nosotros tenemos un staff entre entrenadores, cuerpo médico, videoanalista y el psicólogo, quienes también tienen relación con las fuerzas básicas. Continuarán ellos, continuaremos conformando la infraestructura de jugadores hasta donde más lo podamos... ya no somos los novatos del 2015, cuando ascendimos por primera vez al fútbol profesional colombiano, esta vez ya tenemos más años y no vamos a cometer los mismos errores”.

¿Seguirán en Bogotá?

“Por supuesto, nosotros en el estadio de Techo estamos muy cómodos, complacidos, una gran cancha, una gran administración a cargo de Rene Chinchilla. Ese campo es de los mejores del país. Esa plaza de siete mil espectadores es importante para nosotros, hemos aumentado de hinchas, ayer nosotros de los siete mil en el estadio, había más de tres mil de Fortaleza”.

Llaneros depende de ellos ahora

En el 2021, Fortaleza perdió ante Bogotá en la última fecha del Grupo B, pese a ellos seguía avanzando a la final del torneo por la derrota de Unión Magdalena ante Llaneros. Sin embargo, en tiempo de reposición, a los 90+5 y 90+6 minutos, el equipo samario remontó, goles polémicos por la actitud de los jugadores de Villavicencio. Hoy, Llaneros mantendrá chances de ascender si Fortaleza le gana la final del año a Patriotas.

Sobre esto, Barato recordó y comentó: “nosotros la verdad pasamos esa página, nos golpeó muy duro cuando ocurrió lo que ocurrió, las cosas tienen que pasar. Nosotros después del golpe tan fuerte, porque por factores externos nosotros no logramos ese ascenso que lo teníamos ya casi listo, continuamos, seguimos trabajando y ahora se presenta esto. Pues nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, salimos a ganar todos nuestros partidos, sin importar que dependan otros de nosotros, lo importante es no depender de nadie para que no vuelvan a ocurrir esas cosas como antes”.