Ahorro pensional no es para botarlo en puentes que se caen: Petro a Duque

Colombia

El presidente Gustavo Petro respondió a las críticas que hizo el expresidente Iván Duque a la reforma presionado que promueve su gobierno y que está haciendo transito en el legislativo. La discusión se centró concretamente en el ahorro pensional.

“El ahorro pensional es para obtener pensión, no para botarlo en puentes que se caen o en asociaciones con corruptos. Por eso nuestra reforma eleva la cobertura pensional de 26% al 86% de toda la población”, le respondió el presidente Gustavo Petro al exmandatario.

La reacción del jefe de Estado se luego de que el expresidente Iván Duque manifestara que el ahorro pensional no es plata de bolsillo del Gobierno.

“Tratar de volver Colpensiones el cajero automático de las pretensiones o caprichos de un Gobierno, es peligroso y tal como está presentada la reforma es un corralito en cámara lenta (…) Los ciudadanos tienen que entender, primero, que el ahorro pensional no es del gobierno, esa no es un plata de bolsillo del Gobierno, ese no es un cajero automático, esa es la plata del ahorro de los colombianos , y por lo tanto, hay que protegerla. Lo otro que hay que mostrarle a los colombianos es que si queremos tener desarrollo empresarial, inversión de largo plazo y hacer verdadera transformación con financiamiento de largo plazo, se hace a través del desarrollo de los mercados de capital y una reforma que atente contra los mercados de capital sencillamente destruye destruye las fuentes que en otros países han sido fundamentales para la transformación empresarial”, dijo Iván Duque.

EN DESARROLLO…