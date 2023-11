Joaquín Varela: “Si sigo acá en Colombia, encantado”

Joaquín Varela ha sido uno de los hombres clave en el buen semestre que ha tenido Independiente Medellín en el fútbol colombiano. El defensa uruguayo llegó y se ganó un puesto como titular partiendo de su entereza y capacidad para liderar desde el fondo y ahora es uno de los inamovibles en el equipo que dirige Alfredo Arias.

En diálogo con El Alargue de Caracol Radio, el futbolista de 25 años se refirió a lo que fue el inicio de los cuadrangulares con la victoria ante América de Cali, así como los errores que hay que corregir en esta instancia definitiva y su intención de quedarme en Colombia, aunque es una situación que va más allá de su deseo.

“Lógicamente, hicimos un gran partido, ganar de visitante contra un gran rival, que se hace fuerte en su cancha. Ha sido destacable de nuestra parte y tenemos mucha ilusión de mantener esta línea de trabajo y de rendimiento en los partidos”, inició diciendo sobre el juego en Cali.

“Siempre hay cosas por corregir, hay que hacer autocrítica, es algo que hay que hacer. Este partido no fuimos tan dominantes con el balón como otros, creo que es parte del contexto en el que se dio el partido. Les generamos bastante, tuvimos chances para ampliar el marcador y eso hubiera sido más tranquilo para la hinchada del DIM”, agregó.

Respecto al juego con Nacional, de la fecha 2 de los cuadrangulares, comentó: “Los clásicos con especiales, sabemos lo que nos jugamos, así que va a ser un lindo partido, difícil para los dos, pero bueno, hemos hecho las cosas bien en los clásicos para volver a demostrar que somos capaces de volver a ganar”.

Finalmente, se refirió a su situación contractual y el deseo de poder quedarse en Colombia. “Estoy a préstamo hasta diciembre, veremos qué sucede. Yo soy jugador de Instituto de Córdoba. Estoy muy contento en el club, en el fútbol colombiano. Yo estoy contento acá, me siento cómo, Medellín me recibió super bien, mi familia está contenta acá. Si sigo acá en Colombia, encantado, pero falta mucho. No es momento de pensar en esas cosas”.