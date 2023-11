Sector minero celebra decisión de la Corte de tumbar la no deducibilidad de las regalías

Bogotá

La Asociación Colombiana de Minería (ACM) celebró el fallo de la Corte Constitucional, que declaró inconstitucional el artículo de la reforma tributaria que prohibía la deducción de las regalías de la base gravable del impuesto de renta de las empresas dedicadas a la exploración y explotación de recursos naturales no renovables.

“La industria minera colombiana ve este fallo como un precedente favorable que fortalece la seguridad jurídica y preserva el equilibrio de poderes en el marco del Estado Social de Derecho. Así mismo, representa una noticia alentadora para la inversión extranjera, permitiéndonos estar en línea con las prácticas internacionales y competir con otros países en similares condiciones, garantizando estabilidad en una industria crucial para el desarrollo sostenible y bienestar del país y sus regiones”, indicaron.

En ese sentido, para Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería, “además de los argumentos jurídicos, el artículo demandado no estaba acorde con las prácticas internacionales sobre estas materias. Con esta decisión, Colombia ya no será el único país del mundo en el que no se pueden deducir las regalías.” Indicó

Por último, señalan esta decisión, garantiza la seguridad jurídica del sector y permite seguir impulsando el progreso para más de 50 millones de colombianos a través de la generación de empleo, inversión social, ambiental, encadenamientos productivos, educación y desarrollo.

Cabe relatar que, el sector minero de Colombia, genera más de 160 mil empleos directos y 750 mil empleos indirectos.