Sector minero aplaude decisión de la Corte de tumbar la no deducibilidad de las regalías

En las últimas horas se conoció el fallo de la Corte Constitucional, en el que declaró inconstitucional el artículo de la reforma tributaria que prohibía la deducción de las regalías de la base gravable del impuesto de renta de las empresas dedicadas a la exploración y explotación de recursos naturales no renovables. Sobre el particular habló en 6AM Hoy por Hoy Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería.

“Decisión de la Corte corrige es una profunda inequidad inconstitucional que generaba la reforma tributaria en el sector minero y por supuesto, la vulneración de unos principios constitucionales, de justicia y equidad. Referirse a que un impuesto no puede pasar la capacidad contributiva de las empresas, no puede ser confiscatorio y después de casi un año quedó claro que la no deducibilidad de las regalías incrementaba la tasa efectiva de tributación de las compañías mineras en particular las de carbón al 142%”, comentó.

