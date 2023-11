Joven al que Coosalud le tiene ‘paseando’ su muerte, espera traslado a La Merced

Bucaramanga

José Luis Durán de 24 años, víctima de un accidente por un carro fantasma en en el Norte de Bucaramanga, sigue a la espera de que Coosalud le permita ser atendido y así poder recibir la urgente intervención pulmonar que requiere.

Él ha recorrido cuatro centros de salud, entre clínicas y hospitales y ahora va por el quinto recorrido. Va a ser trasladado a la clínica la merced pero lleva más de 24 horas esperando que llegue la ambulancia.

“Como será el irrespeto que nos remiten de nuevo para otra clínica, esta vez para La Merced, y la ambulancia no ha llegado a recoger a mi hijo. Coosalud no responde, no dice nada y aquí seguimos en la espera en la Clínica Bucaramanga”, refirió Luis Antonio Durán, de Durán.

El joven, que tiene la esperanza de ser atendido lo más pronto para “dejar de vivir la angustia y la ansiedad”, se ha ganado la vida en la capital santandereana haciendo trabajos de mecánica.

Su familia viene del Carmen de Chucurí e insiste “que ya no hay bolsillo que aguante” con todos los gastos que les ha tocado cubrir estando en la ciudad.