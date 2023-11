Aumentaría cifra de condenados en Palogordo, al traer más gente de otras partes del país

Bucaramanga

En la inauguración del pabellón 14 de la nueva estructura en la cárcel de Máxima Seguridad de Palogordo en Girón, Santander, el coronel Daniel Gutiérrez director del Inpec aseguró que luego de habilitar 152 nuevos cupos en el centro de reclusión para los condenados de las estaciones de Policía del área metropolitana de Bucaramanga; se esperaría traer gente de otras partes del país.

“Como es una cárcel de orden nacional vendrían de la zona de Santander y el área metropolitana, pero seguramente podemos traer gente de otras partes del país. Bogotá tiene 300 condenados diariamente, Medellín tiene 100 y Cali lo mismo. Podemos traer condenados de otras zonas del país para que paguen cárcel en Girón”, afirmó el director.

Actualmente hay 2.245 personas privadas de la libertad recluidas en Palogordo, de las cuales 1.980 son condenadas y 263 sindicadas.

Al respecto el veedor carcelario en Santander, Hernando Mantilla, rechazó esta posición además de mencionar que no estarían habilitando nuevos cupos.

“Los 152 cupos que hoy se abrieron no son para trasladar condenados, son para redistribución interna. Algunas celdas de la cárcel antigua tiene 3 internos, la idea es sacar a uno y llevarlo al nuevo pabellón. Los cupos abiertos no van a ayudar a disminuir el hacinamiento en estaciones. La mayor cantidad de internos en estos lugares son sindicados y no van a las cárceles. Es una responsabilidad de los entes territoriales”, señaló Mantilla.

Al respecto el director del Inpec le hizo un llamado a los alcaldes y gobernadores del país, “que piensen en la construcción de centros de detención transitoria para sindicados”, agregó que en el país

Sobre el hacinamiento en las estaciones en Bucaramanga dijo que hay entre 500 y 700 sindicados y la capacidad no supera los 200 cupos. Además hizo referencia a la cifra a nivel nacional indicando que “en el país son 22.000 personas sindiciadas que no deberían estar ahí”.