¿Cuáles serían las condiciones para que el SMMLV 2024 sea de 2 millones? Esto se sabe

El próximo 28 de noviembre se tiene previsto que se instale la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, donde inicia el proceso de negociación para el incremento del salario mínimo para el año 2024. Mientras se espera que la concertación llegue a buen puerto, desde varios gremios se han hecho algunas propuestas sobre el asunto.

Por ejemplo, en el marco del Congreso Nacional de Comerciantes Empresariales de Fenalco, el presidente de este gremio, Jaime Alberto Cabal, aseguró que el aumento del salario mínimo no debería ser alto. “Volver a un nivel de salario mínimo muy por encima de la inflación, como es lo que ha ocurrido en el año anterior y en el pasado reciente, sería contribuir aún más al problema de la inflación”.

De otro lado Mauricio Santamaría, presidente del Centro de Estudios Económicos Anif, asegura que el porcentaje no debería sobrepasar el 9%, dado que llegar a un alza de dos dígitos no iría acorde con las metas de inflación. “Decir que va a subir el salario mínimo en dos dígitos, cuando todos esperamos que la inflación del año entrante y de este año sea de un dígito, es una propuesta que no se compadece con la realidad”.

Sin embargo, una de las propuestas más polémicas se presentó en las últimas horas, pues se pide que el salario mínimo del próximo año sea de $2 millones, eso sí, con unas condiciones.

¿De qué se trata la propuesta?

El director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, Oliver Pardo, a través de sus redes sociales, aseguró que para el 2024 el salario mínimo no debería ser de $1.300.000, como podría ser, sino que debería superar los dos mínimos, es decir alcanzar los dos millones de pesos.

“El salario mínimo para 2024 debería ser de $2 millones mensuales. La contribución a pensiones por parte del empleador debería ser responsabilidad del empleado y ser descontada de manera automática de la nómina. De esta forma, el empleado tendría que contribuir un total de $320 mil mensuales (16 % de un salario mínimo)”, propuso Pardo.

Condiciones

Así las cosas, la propuesta de Pardo implicaría que a los trabajadores no reciban prima y se les quite otra serie de beneficios. Sostuvo que el aporte a salud por parte del empleador debería ser responsabilidad del empleado y se debería descontar de manera automática a la nómina.

“La contribución a la caja de compensación familiar (4 % del salario mínimo o $80 mil mensuales) debería ser voluntaria y recaería sobre el empleado”, sostuvo.

Además propone:

Eliminar la obligación del empleador de suministrar calzado y vestido al empleado cada cuatro meses (artículo 230 del código sustantivo del trabajo).

al empleado cada cuatro meses (artículo 230 del código sustantivo del trabajo). Que la contribución a la caja de compensación familiar (4% del salario mínimo o $80 mil mensuales) sea voluntaria y la asuma el empleado.

(4% del salario mínimo o $80 mil mensuales) sea voluntaria y la asuma el empleado. Que se eliminen las primas de mitad y fin de año (las cuales corresponden a medio salario mínimo mensual cada una, es decir, 1 millón de pesos) y el auxilio mensual de transporte (actualmente es de $140.000).

(las cuales corresponden a medio salario mínimo mensual cada una, es decir, 1 millón de pesos) y el auxilio mensual de transporte (actualmente es de $140.000). Que no se paguen las vacaciones (los cuales equivalen a medio salario mínimo al año).

Que el pago de cesantías (un salario mínimo al año) este a cargo del empleado y sea voluntario.

(un salario mínimo al año) este a cargo del empleado y sea voluntario. Desindexar del mínimo la pensión mínima y la Vivienda de Interés Social (VIS).

“Con las modificaciones propuestas, el costo para el empleador aumentaría algo más de $200 mil mensuales, lo cual corresponde a un aumento no mayor del 12 % para 2024 (alrededor de dos puntos por encima de la inflación proyectada). De esta forma, no habría un impacto sobre la generación de empleo formal. Al trasladar al empleado la mayoría de costos y contribuciones, se transparenta el salario mínimo”, afirmó el director del Observatorio Fiscal de la Javeriana.

Así mismo indicó que, “al eliminar algunos beneficios y convertir algunas contribuciones de obligatorias a voluntarias, se le da al empleado mucha más liquidez y la libertad de administrar su remuneración de la forma que le parezca más eficiente. Mientras que se libra al empleador de engorrosos trámites administrativos”.

La propuesta no deja de ser controversial, pues el salario mínimo hace parte de los temas de más interés para los colombianos, ya que impacta las finanzas de más de 3.2 millones de ciudadanos de forma directa -a quienes reciben esta remuneración mensual- pero también afecta la economía nacional, pues con él se regulan los precios de bienes y servicios.