Ministro aclara que aún hay plata para la vía Curos Málaga

Bucaramanga

Delegados del gobierno nacional desmintieron que se haya suspendido el contrato para la atención de los puntos críticos y el mantenimiento de la carretera Bucaramanga Curos Málaga. Funcionarios como el ministro de Transporte, William Camargo Triana y la directora del Instituto Nacional de Vías, Invías, Mercedes Elena Gómez aclararon que el consorcio encargado de la ejecución de las obras seguirá trabajando durante los próximos años. Al tiempo reconocieron que sí existen dificultades para conseguir recursos de las vigencias futuras comprometidas en el proyecto hasta el año 2029.

Las precisiones de los delegados del gobierno se hicieron en un debate de control político en la comisión VII del senado de la República al que citó el congresista santandereano del partido Verde, Fabián Díaz y al cual concurrieron delegados de la comunidades y autoridades de la provincia de García Rovira.

La directora del Invías reportó que en la carretera se han invertido $316.124 millones desde que se falló una acción popular que ordena la pavimentación total de la calzada. “Estamos buscando adelantar recursos si es posible, si los datos financieros cruzan. No es una situación tan sencilla. Gracias a Dios el contrato quedó también para atender las emergencias. Imagínense el corredor completamente pavimentado y con un derrumbe que no hay quién lo pueda sacar; de nada les sirve, no hay paso”, apuntó la directora.

La señora Gómez remarcó que hay desinformación en torno al estado de las obras en la carretera en dos aspectos. “Señores, este contrato nunca se va a poder suspender hasta el 2029, jamás se va a popder susènder porque tiene dentro de sus obligaciones suspender las emergencias y un contrato suspendido cuando haya un derrumbe no podría ser atendido con un contrato suspendido”, declaró en la comisión VII.

“Se habló de un cambio de consorcio; esa es una desinformación, con qué intenciones se dice, no lo entiendo, pero ahí está puesta en la mente de ustedes, generando zozobra y desasosiego. La otra información es que dicen que se gastan 9 y 10 horas para hacer el recorrido entre Curos y Málaga. De pronto eso sucedía hace unos años. Antes de entrar a la audiencia, el alcalde (de Málaga. Óscar Joya) me comentó que se había gastado menos de 4 horas. Es un tema de agradecer porque hay oportunidades de mejora”, expresó la directora del Invías.

También dijo que “es irresponsable pavimentar sectores que permitan una velocidad más alta que generen accidentes porque nadie le quiere ceder el paso al otro; esa es nuestra idiosincracia. ¿Qué va a pasar en el momento en que los recursos no estén? Pues que seguramente habrá que adicionar. La ley establece un cierto porcentaje de adición, pero en casos especiales esos porcentajes se pueden superar y obviamente esta situación cae dentro de un caso especial”, explicó.

El ministro de Transportes William Camargo Triana anunció que hará un recorrido por la carretera por solicitud del senador Fabián Diaz. “Esta es una vía principal vuelta trocha”, advirtió el congresista al hablar de las potencialidades de la provincia de García Rovira. La visita se haría a finales de enero de 2024. “Yo tengo una operación programada y vuelvo en diciembre; luego vienen las vacaciones”, declaró.

“Mi compromiso: última semana de enero, primera de febrero, a más tardar, cuando ya gobernadores y alcaldes tengan como un panorama mucho más claro, no sentamos con ellos, revisamos con ellos cómo nos ponemos de acuerdo y que aporte podríamos sumar en los tres lados de la mesa. En el entretanto, el contratista va a seguir con su ejecución virtuosa; ese 70% de la anticipación de la vigencia siguiente, seguramente le va a permitir adelantar tarea”, expresó.