Menores santandereanos fueron arrastrados por el río Bravo entre México y EE.UU.

Bucaramanga

La tragedia ocurrió en el río Bravo entre México y Estados Unidos cuando Yini Paola Galán de 23 años de edad trataba de cruzar el afluente, junto a sus dos hijos de 4 y 6 años de edad.

En el momento cuando ya faltaba poco para que lograran cruzar el río y cumplir el anhelado sueño americano, un migrante que iba detrás de ellos se estaba ahogado y para salvarse se agarró de la mujer; lo que hizo que ella soltara sus hijos que fueron arrastrados por la corriente del río Bravo.

Yulitza Galán, tía de los menores aseguró que no tienen información de los menores, y desconocen su paradero.

“El compañero sentimental de mi hermana me dice que los niños se fueron al río y que nadie pudo hacer nada en el momento, ya que no había guardia ni policia ni nada. Mi hermana se lanzó a salvarloso y se empezó a ahogar y su pareja la sacó. Ella dice que no vio que alguien los rescatara”, señaló Galán.

Dijo que Yini Paola Galán había tomado la decisión de irse hace 6 meses de su casa ubicada en el barrio Ciudadela Nuevo Girón. Se fue de caminante en busca del sueño americano por el Darién junto a sus dos hijos. Tomó la decisión después de quedarse sin trabajo y de al parecer ser víctima de violencia intrafamiliar.

“Yo le rogué para que no se fuera. Nosotros somos unidad. Todo me contaba. Yo le decía que se quedara conmigo que se quedara y que la guerreabamos”, narró su hermana.

La mujer hoy clama por información del paradero de sus dos hijos tras ser rescatada después de que también se estuviera ahogado. Está en un refugio de migrantes en Nueva York esperando recibir noticias de los menores Eylen Mariana y Jesús David.