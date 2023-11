Se embolata entrega del hotel Bella Isla a la UIS

Bucaramanga

Año y medio después de haberse anunciado que el emblemático hotel Bella Isla, ubicado en el municipio de San Gil sería entregado a la Universidad Industrial de Santander (UIS) para atender la demanda de la Provincia Guanentina, aún no hay luces sobre dicho acuerdo.

Según el diputado de Santander, Mauricio Mejía, pese a que el proyecto ya surtió un primer debate, no se ha citado a un segundo espacio para conocer si el inmueble pasa a las manos de la institución como parte de “pago” a antiguas deudas de la gobernación del departamento.

“Están haciendo lobby para que este proyecto no sea aprobado. Aquí no estamos entregándole gratis a nadie, se está pagando una deuda por no haber cumplido con los giros. La deuda es de 30 mil millones de pesos pero al parecer hay intereses para que este predio no se entregue a la UIS”, dijo Mejía.

EXCELENTE NOTICIA PARA LOS SANGILEÑOS. Hemos Aprobado en primer debate nuestra ponencia dándole viabilidad a la entrega en dacion en pago de las instalaciones del Hotel Bellaisla en SAN GIL a la Univeridad Industrial de Santander. pic.twitter.com/ptUPVLmlWL — Mauricio Mejía (@MauricioMejiaAb) November 9, 2023

Dijo el diputado que la deuda de la gobernación de Santander es de 30 mil millones de pesos y si se entrega el icónico hotel a la UIS se cubrirían 19 mil millones.

Se espera que en los próximos días se cite a un segundo debate en la asamblea de Santander para definir el futuro del hotel Bella Isla.