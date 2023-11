Siguen las denuncias por acoso laboral en el Hospital Universitario San Rafael de Tunja

Tunja

En Caracol Radio extrabajadoras y personal de salud del Hospital Universitario San Rafael de Tunja, que prestan servicios como auxiliares de enfermería denunciaron que han sido víctimas de acoso laboral, donde incluso han conocido casos de intentos de suicidio también por estrés y sobrecarga laboral.

Es de aclarar que las denunciantes reservan su nombre con el temor a que tengan represalias o sean despedidas por llevar a cabo esta acción y que los servicios de auxiliares de enfermería están tercerizados, por lo que el contratista directo de las trabajadoras es la empresa de servicios temporales Laboramos S.A.S.

Una de las enfermeras del área de urgencias manifestó: “Pongo esta denuncia por acoso, maltrato verbal y persecución por parte de la coordinadora de urgencias, las jefas de servicio y algunas auxiliares en Laboramos SAS. Todo empezó cuando le pedí un permiso para ir a una cita médica de mi hijo que estaba enfermo, me lo negó y su respuesta fue: ‘mire a ver qué hace’, desde ahí he recibido acoso y persecución laboral. También observo los maltratos que han recibido algunos compañeros y por cualquier cosa buscan hacerme un descargo y sacarme del trabajo, además ya han ocurrido varios intentos de suicidio, conozco 3 casos. Ya no aguanto más la presión, siento que me está causando un daño mental, había hecho la queja con Comité de Convivencia paro no pasó nada”.

En un segundo caso, una mujer que fue despedida afirmó que se le adjudicó de manera injusta la muerte de un hombre con cáncer terminal, y que además la coordinadora Gladys Montaña la habría acusado de tratar mal a los pacientes y de no saber manejar las bombas de infusión, lo que la trabajadora calificó como falso, cuando ella hacía las inducciones de estas bombas.

“En una noche de trabajo, llegó una jefe y nos dijo que: ‘Desde ahora en adelante todo va cambiar, todo se va a hacer como yo quiero porque ustedes no hacen sino dormir aquí echadas’. Yo le dije comenté ‘¿echadas dónde?, no le gustó y me transfirieron a trabajar con ella, empezó a acosarme y a tratarme mal a mandarme a colocar los medicamentos que a ella le correspondían y gritarme”, afirmó.

Agregó que, durante su tiempo de trabajo les doblaban los turnos dobles, “una noche había un paciente que tenía cáncer terminal y obstrucción intestinal, venía muy enfermo, la jefe de mala manera me dijo que fuera a ayudar a la familia porque estaba vomitado fecaloide, fui a colocarlo en la camilla y la compañera no permitió, entonces me fui para el sistema y luego me llamó que el paciente estaba mal y llegamos al área de reanima, le pedí la caja de dientes y cuando se la fui a entregar a su familia, ellos me dijeron que la compañera les había comentado que si algo le pasaba al hombre, que me echaran la culpa, pero la señora me dijo que yo era la única que lo había atendido bien y que ella entendía de qué fallecía su familiar, sin embargo, me echaron porque no llevamos al señor con bala de oxígeno, pero él no estaba sufriendo de esto”.

Puntualizó que en ningún momento le hicieron una autopsia al paciente porque la familia afirmó que sabía de qué moría el paciente: “Después de que falleció la jefe me ordenó hacer notas de enfermería, que me culpara por la muerte del paciente, yo le dije a ella que hiciera sus notas que yo hacía las mías, me gritó, me trató mal; la jefe Angélica cuando yo pasaba me decía: ‘eso es mucho criminal’, y la jefe Gladys en ningún momento me escuchó, simplemente entregó la carta a Laboramos para que me echara y suspendiera el contrato laboral”.

En un tercer caso, una enfermera que inicialmente había denunciado en Caracol Radio acoso laboral en el hospital, fue despedida, afirmó que Laboramos SAS la notificó por “no agilizar la mano y por supuestamente no manejo de historias clínicas, sin embargo, aunque no me dieron la inducción yo aprendí con mis compañeros, y luego de testificar a favor de la señora que la culparon por la muerte de un paciente que tenía cáncer, empezó mi calvario. Me gritaban, hasta que colapsé un día que me dejaron sola con 14 pacientes y en el sistema, cogí las tijeras y me rasgué las manos porque fue una situación muy desesperante, Yo le había advertido a la jefe Ángela que sufría de tendinitis Flexoextensores bilateral y otras enfermedades que le causan dolor en manos codos y antebrazos, pero me respondió: ‘a mí no me importa, muévase’. Desde ahí he tenido ansiedad y la presión me ha generado un problema psicológico”, explicó.

Manifestó que la coordinadora de las auxiliares de enfermería, Gladys Montaña, no le autorizó el permiso que requería para una cita con la ARL, luego de que sufriera un accidente. Me dijo: “A mí no me importa, lo que me importa es que mueva la mano”, y agregó que a pesar de conocer la enfermedad que padece, la ridiculizó frente al personal de salud señalando: “Les quiero contar que esta niña nada que coge el ritmo, usted no mueve la mano y la voy a reportar”.

Es de recordar que Caracol Radio había recibido la denuncia de un cuarto caso, en el que una trabajadora indicó que para el mes de mayo estuvo incapacitada por estrés laboral, que labora en el área de urgencias, donde hay capacidad para 18 pacientes.

“Empecé con estrés, poco a poco se me fue avanzando, colapsé alrededor de tres veces, terminé en reanimación, y empezaron a molestar por eso, yo manejé Unidad de Cuidados Intensivos COVID pero nunca manejé ese estrés. Ahora en urgencias es impresionante tanto el flujo de pacientes como el acoso de las compañeras que no colaboran y el abuso de las jefes con uno, entonces preferí quedarme como callada porque empiezan a hablar de uno y es peor. Muchas veces llamaba a la jefe Gladys y le comentaba y ella decía que iba a hablar y que iba a hacer muchas cosas pero nunca sentí ese apoyo”, afirmó