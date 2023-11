Proponemos que el año fiscal inicie el 01 de marzo: Luis Fernando Villota

En diálogo con Hora20 de Caracol Radio, Luis Fernando Villota, abogado y director del área de estudios de Asocapitales, planteó que ante la llegada de alcaldes se discute un mejor manejo de recursos fiscales, “es importante que los mandatarios que inician el 01 de enero tengan claro cuáles son las fuentes para ejecutar su plan de gobierno y su plan de desarrollo. El presupuesto que se discute en noviembre y diciembre debe quedar listo para el 2024 y en ese contexto los mandatarios empiezan a ejecutar ese presupuesto y tienen que ver cómo lo concilian con su plan de desarrollo”.

Cambio de año fiscal

Sobre esta propuesta dijo que el gobierno nacional cuando inicia su periodo el 07 de agosto entra con un presupuesto en ejecución y tiene cinco meses para ajustar y presentar nuevo presupuesto, “en las ciudades los mandatarios locales no lo pueden modificar, con lo cual, lo que propugnamos es que año fiscal inicie el 01 de marzo y termine el ultimo día de febrero, porque cuando empiezan su mandato y llegan encuentran gastos que no lograrán financiar si los mandatarios anteriores no hicieron la planeación correspondiente”.

Misión de descentralización

Sobre este proyecto, dijo que desde Asocapitales han participado en discusiones, “las ciudades capitales concentran la mayor parte población y en ese sentido, tienen dificultades para satisfacer bienes y servicios, pretendemos que los recursos que deban ejecutar las ciudades capitales correspondan a las competencias de la ley y constitución y cuando eso se tiene claro, se espera que el flujo de recursos sea suficiente para cumplir con esos objetivos”.

Sistemas de transporte

En cuanto a la crisis que enfrentan los sistemas masivos en varias ciudades, comentó que las ciudades han intentado conseguir recursos estableciendo nuevas contribuciones, pero considera que eso no es suficiente para abordar la diferencia entre la tarifa técnica y la tarifa real que se cobra.

Ley de impuesto predial

En cuanto a la polémica que se generó en los últimos días por el proyecto de ley que presentó el Ministerio de Hacienda y de Agricultura, dijo que se están fijando límites sobre el cobro del impuesto predial, “el PND establece una norma para que haya actualización automática del IGAC, el proyecto de ley es con ocasión de la norma para que cuando haya actualización catastral, el impacto no sea tan fuerte; este cambio no aplica a quienes ya tienen el catastro actualizado”, resaltó.