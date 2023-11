“Los empresarios jugarán un rol fundamental en el plan contra el hambre”: Carlos Galán

Bogotá D.C.

Avanza el empalme de la administración del alcalde electo de Bogotá, Carlos Fernando Galán, no solo con la actual Alcaldía sino con los sectores económicos y políticos más importantes del país.

En las últimas horas, Galán se reunió con la junta directiva de la Asociación de Empresarios de Colombia, ANDI en cabeza de su presidente Bruce Mac Master.

De acuerdo con el alcalde electo, la reunión fue un espacio amable y productivo en donde se abordaron los desafíos de Bogotá en los próximos años, especialmente en materia de seguridad, movilidad y desarrollo económico.

Asimismo, el alcalde explicó que los empresarios harán parte fundamental de la lucha contra el hambre que planea su administración.

De acuerdo con Bogotá Cómo Vamos, el 24.9% de los Bogotanos tuvo menos de tres comidas al día por falta de alimentos y el 22.4% se considera pobre. Según la organización, este fenómeno se registra como consecuencia de la pandemia.

“Aumenta el hambre, más o menos aumenta 10 puntos porcentuales con respecto al año anterior a la pandemia. Estamos hablando de que 1 de cada 4 personas está sufriendo de hambre” indicó Felipe Mariño director de la organización.