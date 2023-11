ELN percibiría $250 mil millones al año por finanzas criminales

Antonio García. Foto: Yuri Cortéz / AFP via Getty Images / YURI CORTEZ

Bogotá D.C.

Caracol Radio conoció un informe de inteligencia del Estado donde se evidenciarían los ingresos anuales que percibe la guerrilla del ELN, producto del crimen y la ilegalidad.



Según la información, ese grupo armado estaría recibiendo cerca de 250 mil millones de pesos al año, derivados de la extorsión y el secuestro.



Hay otras entradas que le representan una margen muy grande, que sería el narcotráfico y la minería ilegal, principalmente en el Pacífico colombiano.



De acuerdo a los datos que manejan las autoridades, al menos el 25% de ese dinero lo aprovecharían en actividades de lavado de activos, como la compra de propiedades, fincas, aptos, vehículos, ganado y maquinaria en distintas regiones del país. Al parecer, los bienes tienen vicios de legalidad mediante el empleo de testaferros.



El informe señala que la extorsión es una de sus principales fuentes de finanzas criminales y es mucho más rentable.



Por ejemplo, no requiere de mayor inversión, solo hombres armados y en motos q llegan a las propiedades, establecimientos comerciales, terminales de transporte y empresas, quienes mediante intimidaciones, comienzan a percibir dineros.



El fin de semana pasado, ‘Antonio García’, máximo jefe de esa guerrilla, defendió la práctica del secuestro, al asegurar que es la principal fuente de financiación para una organización “pobre”.



El director de la Policía Nacional, general William Salamanca, aseguró que la directriz del presidente Petro y del ministro de Defensa, Iván Velásquez, es redoblar esfuerzos para quitarle los bienes al ELN y a otro grupos armados.



“Aquí no vamos a claudicar. El trabajo lo estamos haciendo con la Fiscalía para quitarle los bienes a la criminalidad. No solo es el ELN. Estamos avanzando en ello todos los días. Llevaremos a la justicia a quienes están lavando activos, mezclando legalidad con ilegalidad”, señaló el general Salamanca durante el Primer Encuentro Internacional de Directores de Policía de América Latina.



En lo corrido del 2023, se han realizado 135 operaciones de extinción de dominio a bienes de diferentes grupos armados, entre ellos el ELN. En total, se han decomisado 373, entre inmuebles y vehículos, avaluados en cerca de 300 mil millones de pesos.