Programación de Afinia entre el 13 y 19 de noviembre en Cartagena y Bolívar

Cartagena

Afinia, filial del Grupo EPM, desarrollará trabajos de mantenimiento en las redes eléctricas de algunos sectores del departamento de Bolívar y la ciudad de Cartagena. Para poder ejecutar estas labores será necesario interrumpir el servicio.

Lunes 13 de noviembre:

• El Carmen de Bolívar: para proceder a la instalación de equipos de protecciones mecánicas en el cruce del nuevo circuito Chinú - Toluviejo y Sierra flor - El Carmen se programó una interrupción de servicio que incluye a la subestación El Carmen de Bolívar desde las 5:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.

La programación interrumpirá el servicio en el casco urbano y rural de El Carmen de Bolívar, San Jacinto, San Juan Nepomuceno, Calamar, El Guamo, San Estanislao de Kostka, San Cristóbal, Soplaviento, Córdoba Tetón, Zambrano.

• Cartagena: para realizar el cambio de aisladores, crucetas, protecciones y apoyos se adelantará una interrupción sobre los circuitos Mamonal 1 y 2 desde las 5:30 a.m. hasta las 5:30 p.m. impactando el servicio a las empresas Cotecmar y zona franca de Mamonal.

• Talaigua Nuevo: En el barrio Diez de Bolívar y el sector del Hospital estaremos renovando equipos de medida por lo que se suspenderá el servicio desde las 6:00 p.m. hasta las 5:50 p.m.

Martes 14 de noviembre:

• María la Baja: desde las 6:15 a.m. hasta las 5:00 p.m., personal operativo continua las labores de instalación de postes, armados de media tensión y otras acciones técnicas. Para ejecutar estas actividades es necesario suspender el servicio en corregimientos: Nanguma, El Níspero, Flamenco y Correa.

Miércoles 15 de noviembre:

• Santa Catalina y Clemencia: a toda marcha continuarán las actividades de optimización del circuito Bayunca 2 entre las 6:00 a.m. y las 6:30 p.m., labores que requieren de la interrupción del fluido eléctrico en la zona urbana y rural de los municipios de Santa Catalina y Clemencia.

• Cartagena: Corregimiento Arroyo Grande y poblaciones en la vía que desde Bayunca conduce hacia Clemencia. Bayunca, barrios: San Rafael y 14 de Enero.

• Cicuco- Magangué: desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. estarán sin servicio durante las obras de optimización, los clientes de zona rural de Magangué, corregimientos: Yatí, Santa Fe, Puerto Kennedy, Tacaloa. Zona urbana de Cicuco y corregimientos: La Peña, San Francisco, Punta Cartagena, Caño Hondo. Zona rural de Mompox, corregimientos: San Ignacio, Santa Cruz, Santa Rosa, La Travesía.

Jueves 16 de noviembre:

• Cartagena: para realizar la renovación de postes y elementos de red se suspenderá el servicio de energía desde 7:10 a.m. hasta las 4:50 p.m. desde la Carrera 5 entre Calles 6 y 7 del barrio Bocagrande. Al inicio y al final de estas acciones los clientes del circuito Bocagrande 3 percibirán una leve interrupción del servicio, con el fin de aislar la zona de trabajo.

También, avanzará la renovación del circuito Ternera 7 de 5:50 a.m. a 4:00 p.m. Se interrumpirá el servicio en Carrera 102 Calle 39b Sector Urbanización Villagrande de Indias.

Viernes 17 de noviembre:

• Cartagena: para proceder con la instalación de un nuevo transformador de potencia en la subestación Candelaria se requiere la suspensión del servicio desde las 5:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en los circuitos Candelaria 1 y 2 que alimenta los barrios: Nelson Mandela, Barrio Villa Hermosa, Barrio El Henequén, Barrio La Esmeralda I, Barrio La Esmeralda Ii, Barrio Nazareno, Barrio Manuel Vergara. Además, Arroz Barato Sector La Paz, El Campestre, Vista Hermosa, Veinte de Julio sur, Colinas de Villa Barraza, Luis Carlos galán, Villa Rosa, Antonio José de sucre.

También en la zona insular entre Bocachica y Tierrabomba se adelantará la instalación de nuevos postes entre las 6:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

• Turbaco: para avanzar en la remodelación del circuito Ternera 6: De 7:30 a.m. a 8:00 a.m. y de 3:00 p.m. a 3:30 p.m. se interrumpirá el servicio en Turbaco: Barrios 13 de Junio, Rosa Manga, Hoyo Oscuro, El Rosario, El Bajo, Los Ciruelos, Las Mercedes, Pumarejo, Las Parcelas, La línea, Las Mercedes, Avenida Pastrana, Calle Real, Sector La Plaza, Sector Calle El Cerro, Calle San Roque, Calle Nueva, y en ese mismo circuito de 7:30 a.m. a 3:30 p.m. se suspenderá el servicio desde la Carrera 17 hasta la Carrera 25b entre Calles 15 y 24 del barrio Urbanización La Cruz.

• Arjona: en los barrios La Concordia, El Mercado, San Fernando y La Palma continuará la remodelación del circuito Gambote 5 desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

• Magangué – Talaigua: desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. Avanzan las obras de optimización del servicio en la zona rural de Magangué, corregimientos: La Lobata, San Nicolas, Guaymaral, Las Boquillas, Candelaria, Caldera, Los Piñones, Ancón, La Rinconada, Santa Teresa, Loma de Simón. Sábado 18 de noviembre:

• Cartagena: avanza la renovación del circuito Bosque 3 y para ello se requiere suspender el servicio desde las 6:00 hasta las 4:50 p.m. en los sectores: Calle 35 entre Carreras 27a y 29 del Barrio La Quinta. También en desde la Carrera 22b hasta la Carera 26 entre Calles 29 y 29b Barrios Pie de La Popa y barrio Chino. Además, en Calle 29d entre Carreras 22 y 24 sector Centro Comercial Caribe Plaza.

De 6:00 a.m. a 6:00 p.m. se interrumpirá el servicio en Cartagena: desde la Carrera 100A hasta la Carrera 102 entre Calles 40b y 39 del barrio San José de Los Campanos.

• El Carmen de Bolívar: el equipo técnico de Afinia avanza en la optimización del circuito El Carmen 4 desde las 8:00 a.m. hasta las 5:30 de la tarde. Se interrumpirá el servicio en los barrios: La Esperanza, La Unión, Las Mercedes, La Colonia, Sector Aeropuerto, corregimientos El Salado, Veredas: Miramar, Cerro de La Pita, San Antonio y Padula.

• Turbaco: de 8:00 a.m. a 4:20 p.m. se interrumpirá el servicio en Turbaco: Sector Los Naranjos, Puente Honda Turbaco, Los Laureles y Finca Tierra Grata.

Domingo 19 de noviembre:

• Cartagena: a toda marcha avanza la modernización de la infraestructura eléctrica con la instalación de un nuevo transformador de potencia de 50 MVA en la subestación Villa Estrella que permitirá atender de manera adecuada la creciente demanda de energía en esta zona de la ciudad.

Por seguridad será necesario interrumpir el servicio desde las 5:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en los siguientes sectores:

Circuito Villa Estrella 1, barrios: Villa Estrella, Las Américas, Ucopin, Pantano de Vargas, Nuevo Paraíso, Fredonia, Olaya Herrera Sec. La Magdalena y Playa Blanca, Olaya Herrera Sector Estela, Bella Suiza.

Circuito Villa Estrella 2, barrios: El Pozón, Villas de La Candelaria, Sector Doña Manuela, incluye Terminal de Transporte, parte de la Ciudadela La India, sector Aguas Prietas y Variante Turbaco - La Cordialidad.

Circuito Villa Estrella 3, barrios: Urbanización Villas de La Candelaria y Zona Franca Parque Central Turbaco.

Circuito Villa Estrella 4, barrios: Flor del Campo, La India, Urbanización Colombiatón, El Pozón y Ciudadela Bicentenario.

• Sur de Bolívar: la operativa de la empresa de energía avanza en la reposición de elementos de la línea 573 por lo que se interrumpirá el servicio desde las 5:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. en la zona urbana y rural de Altos del Rosario, Barranco de Loba, Hatillo de Loba, Tiquisio y San Martín de Loba.