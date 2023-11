Falleció en Bogotá el ilusionista y mago colombiano, Fabrianny

Bogotá D.C.

Fabio Rodríguez, mejor conocido como el Mago Fabrianny, falleció este 10 de noviembre en Bogotá como consecuencia de un cáncer de colon.

En los últimos años se había dedicado a llevar sus trucos por distintos puntos del país, además, se lanzó al mundo de la política como candidato a edil de la localidad de Suba por el partido Liberal.

De acuerdo con una entrevista entregada a La Red Caracol, desde hace 11 meses luchaba contra la enfermedad.

“Empecé a bajar de peso, fui al médico, me hicieron exámenes, trataba como de ahogarme. Entonces yo fui a la clínica Cardio infantil y de una me hospitalizaron, y me encontraron como un tumorcito en el colon y comenzaron a tratármelo” explicó el mago a ese medio de comunicación.

