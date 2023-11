Continúan reclamos de trabajadoras de colegios públicos por falta de pago

Cúcuta

Continúan las quejas por parte de las trabajadoras de servicios generales en los colegios públicos de la ciudad de Cúcuta respecto a la falta de pagos desde hace varios meses.

Frente a los reclamos que han venido realizando, la empresa Adin S.A. encargada de este contrato, les habría manifestado que la administración municipal no les ha desembolsado recursos desde hace tres meses.

“Nos dicen que no nos han cancelado porque la Alcaldía tiene tres fracturas que no les han cancelado y por eso no tienen conocimiento de cuándo nos van a pagar. El mes pasado el alcalde se comprometió a que nos pagaban los primeros 10 días de cada mes, juegan con las necesidades de nosotros, somos madres cabeza de hogar y nuestros hijos dependen de nosotros” dijo a Caracol Radio una de las trabajadoras afectadas.

Han tenido que buscar alternativas para poder sustentar a sus familias durante estos meses en los cuales no han tenido apoyo de ninguna entidad.

“De pronto ellos no se ponen del lado de nosotros porque a ellos sí no les llega el sueldo puntual, pero nosotras trabajamos porque lo necesitamos, y lo más triste es que si dejamos de ir a los colegios los descuentan o las despiden. Fuimos al Ministerio del Trabajo, allá quedaron en que nos iban a ayudar, pero aquí estamos a la espera porque tampoco nos han dado una respuesta, porque al parecer si usted tiene plata lo ayudan, pero si no, pues no hay ayuda, triste realidad” agregó.

Aseguran que de no obtener una pronta solución tomarán las vías de hecho para exigir el pago por su labor de los últimos meses, ya que a estas alturas se encuentran sumidas en deudas que afectan su estabilidad económica.