Lucas González: “Es mi responsabilidad llevar al equipo a la Copa Libertadores”

América de Cali, como miembro del denominado grupo de la ‘muerte’, tiene un gran reto por delante de cara a los cuadrangulares. Lucas González habló con El Vbar de Caracol Radio sobre los vacíos que debe corregir el equipo para iniciar con victoria en casa ante Medellín y fue autocrítico ante los errores que se cometieron en a fecha 20.

Además, reiteró el reto que representa enfrentar a un rival como Millonarios. “Yo hubiera preferido tener a Millonarios del otro lado”, mencionó luego de destacar la gran trayectoria que tiene Alberto Gamero junto al equipo capitalino.

Así, tras conversar con el cuerpo técnico, llegaron a la conclusión de que todo está en atender a los espacios que descuidaron en la defensa en los pasados encuentros. “Si nosotros logramos hacer nuestro fútbol y gestionar bien la contra de los equipos rivales, nos podemos meter en la final”, añadió luego de mencionar las fortalezas del DIM que deben limitar en la primera fecha de semifinales.

Además, afirmó que el conocimiento lo es todo al momento de dirigir a un equipo del nivel de América. “Eso es lo que diferencia principalmente a los entrenadores de elite en Europa o incluso en Suramérica, de los que podemos estar aquí en el fútbol colombiano, ellos han acumulado más conocimiento”, comentó.

“Más que obligado, cuando estás en un club como este tienes esa responsabilidad. Nosotros lo vivimos muy temprano, el hincha de América es muy exigente porque está acostumbrado a una grandísima historia, no solamente acá, sino a ser protagonistas por muchos años en Copa Libertadores”, concluyó ante la necesidad que tiene el equipo de ampliar su palmarés y conseguir los resultados en este semestre de la Liga.

Los equipos y sus DT: Son muy difíciles, si Medellín termina por encima de nosotros es por mérito de su entrenador y sus jugadores. Ellos lo logran hacer muy bien y esos son los equipos con mejor rendimiento, que lógicamente logran superarnos en ese último partido porque son capaces de ganar de visitante. A mí simplemente me hacen una pregunta y la contesto con honestidad, como lo hago siempre, porque cuando hablamos de Millonarios, hablamos de un entrenador que ya ha sido campeón acá en Colombia tres veces con diferentes equipos y que lleva un proceso de cuatro años.

Millonarios: Es el actual campeón de Liga, el actual campeón de Copa, nuevamente está en final de Copa y está peleando por ser bicampeón de Liga. Aparte de que los resultados perfectamente los avalan, por su juego, es un equipo que quiere tener el balón, que quiere dominar, que es muy difícil quitarles el balón. Cuando junta a sus mejores jugadores y están en el campo, Mackalister y Cataño, junto con los demás, es un equipo que es muy difícil. De ninguna forma yo intento pensar que es una pelea de dos, porque sería muy ingenuo pensar así, van a ser seis partidos de máxima exigencia, simplemente es que yo hubiera preferido tener a Millonarios del otro lado.

Cuadrangulares semifinales

Inicio: Va a ser muy bonito, los entrenadores intentamos imaginar cuál es el escenario al que nos vamos a enfrentar y lógicamente los partidos serán de máxima exigencia. Medellín es un excelente equipo, posiblemente es el que mejor se reforzó a lo largo del año, tiene jugadores muy buenos que si no logramos controlar el juego y se vuelve un juego abierto, de ida y vuelta, seguro que lo sufriríamos mucho más. Entonces esperamos poder intentar hacer que el resultado sea diferente al primer partido que jugamos con ellos en este semestre, pero que el partido se parezca mucho a ese, que lo juguemos lo más cerca posible a su portería.

Desgaste del jugador: Muchas veces el precio que paga uno por sumar ese punto invisible e intentar ser primero y segundo es muy alto desde el punto de vista de la disponibilidad de jugadores, porque el torneo colombiano tiene una altísima cantidad de partidos, se juegan demasiados. Es muy difícil que un grupo de jugadores base, que son los que más partidos juegan, esté disponible para jugar estos 20 partidos y encima unos cuadrangulares que encima se juegan domingo-miércoles-domingo y después una final. Lo primero es tener a esos jugadores disponibles, nosotros afortunadamente logramos anticipar la clasificación y pudimos darle descanso a un gran número de jugadores. Lo segundo en nuestro caso es controlar las contras y la cantidad de ocasiones que te puedan crear, dejando espacio a la espalda. Para todos los equipos será controlar las situaciones de gol que le cree el equipo contrario. Esperemos nosotros ahí ser muy fuertes.

Actualidad en América

Tiene la mejor versión del equipo: Sí, creo que la tenemos cuando están todos los jugadores disponibles, afortunadamente ese será el caso en un 90% de la plantilla. Creo que la clave para nosotros en cuadrangulares pasará por ser suficientemente buenos evitando las contras. Si nosotros logramos hacer nuestro fútbol y gestionar bien la contra de los equipos contrarios, nos podemos meter en la final.

¿Están obligados a salir campeones? Más que obligado, cuando estás en un club como este tienes esa responsabilidad. Nosotros lo vivimos muy temprano, el hincha de América es muy exigente porque está acostumbrado a una grandísima historia, no solamente acá, sino a ser protagonistas por muchos años en Copa Libertadores. El sueño que nosotros tenemos es volver a que el hincha vuelva a tener sus alegrías y nosotros ganarnos el derecho de competir regularmente en Copa Libertadores, para eso tienes dos caminos, la reclasificación o el título. Más que una obligación, sentimos una responsabilidad enorme y un anhelo y un deseo de darle esa alegría a nuestra gente.

América de Cali vs. Medellín

Cambios: Cuando juguemos nosotros allá será similar, pero sobre todo iniciando nosotros de local, tenemos que hacernos fuertes en lo que somos fuertes. Tenemos que intentar quitarle el balón a Medellín bien y tenerlos lejos de nuestra área. Tenemos que tener muy claro cómo organizarnos para recuperar el balón en el momento en que lo perdamos, porque Medellín tiene jugadores muy buenos, con muca velocidad y una habilidad muy grande en situaciones de uno para uno, tendremos que intentar controlar eso. En el contraataque, Medellín es uno de esos equipos que seguro tendremos que controlarlos ahí y si lo hacemos bien seguramente podremos obtener un buen resultad. Pero creo que ahora cambiar nosotros, nuestra idea sería confundir un poco a los jugadores y enviar un mensaje de confusión y de miedo y es lo último que debemos enviar a los chicos.

La preocupación es la defensa: No es que tengamos todo resuelto, lo que pasa es que a lo largo de estos 20 partidos hemos logrado construir una idea que los chicos han entendido muy bien, ellos ya tienen muy claro cómo crear ocasiones al equipo contrario. Dependerá mucho de cómo se organiza Medellín, si nosotros somos capaces de ser superiores en el juego, seguramente Medellín terminará organizándose con 1-4-5-1 o posiblemente 1-5-4-1. Eso quiere decir que nosotros vamos a tener el juego controlado, si jugamos mucho tiempo en campo contrario la probabilidad de que marquemos goles va a ser alta. Ahora, para lograr hacer eso, estás dejando muchísimo espacio a la espalada, van a quedar por lo menos 50 o 55 metros entre los centrales y la portería, ahí es donde tenemos que ser muy buenos y eficientes porque sabemos que hay gente muy buena.

Su trabajo como entrenador

Conocimiento y experiencia: El fútbol es una profesión donde prevalece el conocimiento, porque las decisiones las tomas con una mejor calidad si tienes conocimiento y creo que eso es lo que diferencia principalmente a los entrenadores de elite en Europa o incluso en Suramérica, de los que podemos estar aquí en el fútbol colombiano, ellos han acumulado más conocimiento. Y, aparte de ese conocimiento, la experiencia te va ayudando a que puedas evaluar lo que ha pasado y de ahí sacar nuevo conocimiento. Nosotros cometimos errores el semestre pasado, particularmente desde el punto de vista de poner en riesgo a jugadores que eran muy difíciles de reemplazar, por intentar terminar primeros. Logramos hacerlo, aseguramos ese punto invisible, pero después a la fecha 1 y 2 perdimos a dos jugadores fundamentales y en la fecha 3 ya se perdió a Kevin Castaño. Con la pérdida de esos tres jugadores, fue imposible competir en los cuadrangulares.

¿Qué ha hecho diferente? Ahora hemos tomado una decisión diferente, también podíamos haber asegurado ese punto invisible poniendo a nuestro equipo más fuerte, pero las cosas de la vida son así y desafortunadamente Facundo termina lesionándose en una acción muy fortuita, donde en el segundo gol de Bucaramanga, Diego Novoa le cae encima y se dobla el tobillo. Facundo no estará para este primer partido de cuadrangulares, pero si hubiese estado otro jugador en el campo, hubiese sido seguramente otro difícil de reemplazar, en la zona del córner, estaríamos hablando de perder a otro jugador que nos costaría muchísimo en finales. Entonces creo que en eso es lo que he cambiado yo, en ser capaz de evaluar más a mediano plazo y con objetivos prioritarios muy claros para que los objetivos a corto plazo no desvíen la atención.