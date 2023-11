Cuidadores protestan por falta de 4 meses de pago

Bucaramanga

Son 3.000 trabajadores de la IPS MDT (Medicina y Terapias Domiciliarias) de Santander los que aseguran estar atravesando momentos difíciles debido a la falta de pago de 4 meses de trabajo.

Olga Lucía Franco es vocera del amplio grupo dedicado al cuidado de niños con enfermedades huérfanas y adultos mayores y ha dicho que debido a la falta de pago han decidido protestar frente la sede de la Nueva Eps, pues esta entidad aparentemente no ha girado el dinero a la IPS.

“Nosotros llevamos 4 meses pidiendo que nos paguen, cuando pedimos una fecha nos dicen que no pueden decirnos cuándo nos van a pagar, que eso es por la reforma que porque la Nueva EPS no le ha pagado a la IPS pero ya no aguantamos más como personas”, dijo Franco.

La protesta se hace simultáneamente en municipios como San Gil, Socorro y Barrancabermeja. Con esta manifestación los cuidadores y auxiliares de enfermería buscan que la IPS desembolse los sueldos que adeuda desde el pasado mes de agosto.