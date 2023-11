Jugador del Bucaramanga fue intimidado por hinchas del América: “Pido disculpas”

Atlético Bucaramanga le cortó el invicto a América de Cali luego de vencerlo 1-2 en el Pascual Guerrero en la última fecha del ‘todos contra todos’, resultado que a su vez le impidió al cuadro vallecaucano lograr el segundo puesto de la tabla que otorga el punto invisible, que al final terminó siendo para Independiente Medellín.

No obstante, no todo fue color de rosa para el cuadro santandereano, que si bien no pudo clasificar a cuadrangulares, terminó consiguiendo triunfos sobre la recta final del certamen. Juan David Rodríguez, mediocampista del cuadro que dirige Jorge Ramoa, publicó un mensaje en sus redes sociales en el cual dio a conocer la difícil situación que vivió en los alrededores del estadio de Cali.

Según explicó, salió del escenario deportivo caminando con destino a la casa de su familia, pues su esposa y su suegro son caleños, pero en ese recorrido, fue intimidado por hinchas del América, quienes le recriminaron por portar la indumentaria del Bucaramanga. Rodríguez se disculpó con los fanáticos.

“Pido disculpas a algunos hinchas del América de Cali por salir caminando junto a mi esposa alrededor del estadio después del partido en mi uniforme de presentación para ir a nuestra casa”, inició dando a conocer el jugador de 31 años.

Posteriormente explicó que no contaba con otro tipo de ropa, por lo que no tuvo más alternativa que salir tal y como estaba. “No tenía otra ropa que no fuera la del equipo al que hoy me debo. No pensamos que eso podría poner en riesgo nuestra vida y la de nuestro hijo. No volverá a suceder”, agregó al respecto.

No tenía otra ropa que no fuera la del equipo al que hoy me debo. No pensamos que eso podría poner en riesgo nuestra vida y la de nuestro hijo. No volverá a suceder. — Juan David Rodriguez Rico (@jdrico67) November 9, 2023

Bucaramanga terminó el campeonato en la decimoprimera posición con 26 puntos, luego de haber tenido un inicio prometedor de la mano de Alexis Márquez que ilusionó a la hinchada con clasificar a cuadrangulares. Los leopardos ganaron 7 partidos, empataron 5 y perdieron 8. El venezolano Rafael Dudamel asumiría como entrenador de cara al próximo torneo.