Presidente Petro pretendería rescatar el Galeón San José antes de finalizar su mandato

Francisco Hernando Muñoz Atuesta, presidente de la Veeduría Nacional para el Control Social del Patrimonio Cultural Sumergido de Colombia, explicó que el 3 de noviembre de 2023, el periodista de Bloomberg, Jim Wyss, publicó un artículo titulado “Colombia acelera plan para recuperar hasta $20 mil millones en tesoro hundido”.

El artículo cita al Ministro de Cultura, Juan David Correa, diciendo que “Petro quiere sacar a la superficie el barco de 62 cañones y tres mástiles antes de que termine su mandato en 2026 y ha solicitado que se forme una asociación público-privada para llevarlo a cabo”.

“¿Cómo es posible que Petro pretenda contratar y recuperar el Galeón Señor San José antes de que termine su mandato? La extracción del Galeón Señor San José no es un asunto que se pueda manejar de manera “acelerada”. Ni su contratación ni, mucho menos, su ejecución puede llevarse a cabo con prisas. Hemos visto cómo el expresidente Santos no logró firmar el contrato en 3 años, y no veo cómo Petro pueda contratar y extraerlo en poco más de dos años. Es importante recordar que un verdadero proceso arqueológico científico, ético y responsable en el caso del Galeón San José puede llevar décadas. Por tanto, este no es un tema que deba tratarse con premura.”

Según Muñoz Atuesta, “El Galeón Señor San José se presume que ha sido saqueado de manera continua, al menos desde 2016, y hay una denuncia penal al respecto. También se ha señalado que parte del contexto arqueológico del Galeón San José estaría fuera del mar territorial colombiano, lo que debe generar cuestionamientos por parte de España. Además, la empresa norteamericana que denunció este naufragio en los años ochenta ha presentado una demanda contra Colombia ante la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) en La Haya. Colombia tiene una cita con la CPA en Bogotá el 14 y 15 de diciembre de 2023, y su argumento se centra en que esa Corte no tiene competencia. ¿Está el Presidente consciente de las consecuencias si la Corte decide que sí tiene competencia?

Para el veedor abordar este rescate con prisas y apuros podría provocar aún más problemas para el país que todos los generados por las administraciones anteriores.

Para concluir, el Ministro de Cultura, Juan David Correa, insiste en que “los investigadores del gobierno visitaron las coordenadas compartidas por Sea Search Armada y concluyeron que allí no hay ningún naufragio”. Es importante señalar que esta verificación realizada por Colombia en 1994, en colaboración con Tommy Thompson y su empresa “Columbus America Discovery Group Inc”, no tuvo ningún impacto en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 2007 que reconoció los derechos de Sea Search Armada sobre parte del naufragio. Por lo tanto, repetir esa “consigna” no le brinda al gobierno ningún respaldo. Si el Ministro tiene dudas al respecto, le recomendamos que se comunique con Thompson para obtener más información, no le quedará difícil, ya que este individuo fue capturado por estafador en 2015 después de huir durante 15 años y está cumpliendo una condena en una cárcel de Estados Unidos.

Por ultimo recomienda que el gobierno puede iniciar un proceso verdaderamente científico y transparente, de frente al país, con el concurso de la academia nacional e internacional, buscando el apoyo de la UNESCO que lo ha ofrecido desde 2018, y dejar de hablar de contratos de extracción apresurados, más bien debe acelerar las estrategias de defensa que serán necesarias ante el país, la CPA, España y Estados Unidos.