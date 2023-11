Familiares de Jack Ramírez convocan un velatón para rechazar la inseguridad en la ciudad

La jornada del velatón en memoria de Jack Ramírez, fue organizada por sus familiares y allegados quienes en el mismo lugar en donde el joven ingeniero recibió un disparo en su cabeza por robarle su vehículo, se reunirán a partir de las 8:00 de la mañana de hoy para conmemorar la memoria de su “ángel”.

Kevin Ramírez, hermano de Jack, pidió que los asistentes al velatón fueran de ropa blanca o negra, mostrando respeto por la actividad y por la memoria del joven ingeniero, pero también, de las otras víctimas de la inseguridad que se vive en Barranquilla.

“No solo le dispararon a mi hermano, le dispararon a la juventud. No solo no le dieron la oportunidad de ver el arma, sino que cobardemente lo cogieron por la espalda sin la oportunidad ni siquiera de resistirse, como sabemos no lo hizo, el hubiera entregado todo lo material porque él estaba dentro de su raciocinio, de esta mente brillante que tenía mi ángel”, precisó Kevin.

El velatón también es el escenario perfecto para alzar la voz por los jóvenes, así lo considera Kevin, “¿Con qué cara? ¿Con qué voluntad uno como joven va a salir a las calles por estos sucesos? No solo mi hermano, últimamente se han presentado una increíble violencia en Barranquilla y en Colombia, que no se ha sabido manejar”.

Así mismo, el hermano de Jack puntualizó que las investigaciones de las autoridades en el caso del joven ingeniero van avanzando en gran manera, y que en los próximos días darán a conocer los resultados.

Lea también: Futuro del Ernesto Cortissoz se debatirá hoy en sesión descentralizada del Senado