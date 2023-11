Estas son las frases que lanzó el fiscal Barbosa en la cumbre de gobernadores

Colombia

El fiscal Francisco Barbosa participó en el encuentro de gobernadores entrantes y salientes. En medio de su discurso mostró sus diferencias con el gobierno de Gustavo Petro, con la pilota de Paz Total y la situación del país en varios frentes.

-”Yo he hablado desde la institucionalidad (..) por eso estoy acá, porque yo no hablo por twitter, porque yo pongo la cara y porque yo le he cumplido a los colombianos”, indicó el fiscal Francisco Barbosa en la cumbre de gobernadores.

-”El último año ha sido complejo porque la institucionalidad no ha sido defendida desde el Ejecutivo, ha sido torpedeada, porque ha existido una corriente para buscar le beneficiar mafiosos, porque no se han puesto la camiseta de la institucionalidad, sino que se han puesto la camiseta de los presos de La Picota”: Francisco Barbosa

-”Ya que está de moda hablar de plebiscitos sobre contratos en ejecución que no proceden, deberíamos más bien hacer un plebiscito donde los colombinos respondan si quieren procesos de paz con el ELN y con todo tipo de grupos delincuenciales”.

-”Esta es una Fiscalía que también ha rechazado propuestas que yo he denominado tontas, ingenuas, de entregar $1 millón a verdugos de violaciones de derechos humanos para que salgan de las cárceles en vez de entregarle esos recursos a gente en diferentes regiones”.

-”De nada sirve hablar de reformas tributarias territoriales, como seguramente les aparecerán el próximo año, cuando ni siquiera saben qué hacer con la plata que tienen en los bolsillos en este momento”.

-”Esta es la institucionalidad y la Fiscalía General de la Nación a la que le repugna ver cómo los delincuentes juegan tiro al blanco con nuestros soldados y policías en el Catatumbo, o cómo está semana fueron arrastrados como animales 1.000 de nuestros soldados en el Plateado, Cauca, por parte de las disidencias de Iván Mordisco”