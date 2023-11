Jaime Peralta: “He enfrentado rivales más fuertes, más duros”

El delantero de 18 años, Jaime Peralta, fue el autor del gol de su equipo, Cúcuta Deportivo, en las semifinales de la Copa Colombia ante Millonarios, tanto que le dio ilusión al equipo ‘motilón’ pero que al final no alcanzaría para clasificar a la gran final.

Este lunes, un día después de la eliminación del equipo, el joven jugador estuvo en entrevista con el VBar Caracol, donde dejó algunas declaraciones interesantes sobre sus sensaciones tras haber enfrentado al actual campeón de Colombia.

Su gol a Millonarios

“Yo creo que Álvaro Montero no se esperaba que le pegara desde esa distancia, estuvo lejos de la portería y el balón cogió una rosca impresionante, cuando le pegué dije gol y no vi a Montero”.

“Se ha venido trabajando acá en el club para apoyar e ir al arco, esta vez yo soy bueno aguantando y dándome la vuelta, entonces lo intenté e hice el gol. Yo vi que el balón llevaba mucha potencia y yo pensé que Montero la iba a sacar porque en el segundo tiempo hizo una buena atajada, ahí se jugó pero en la primera no”.

Sus cualidades como delantero

“Soy un delantero hábil, marco buenas diagonales, tengo buen salto y buena pegada, no pensé que me fueran a tocar unos defensores que tuvieran tanto recorrido y tanto nombre en Colombia, yo no pensé en eso, sino en hacer las cosas bien, en presionar, chocar, hacer bien los recorridos y gracias a Dios se dio, ahí está el trabajo de la semana”.

¿La mejor defensa del país?

“La verdad, ellos (Llinás y Juan Pablo Vargas) son muy buenos centrales, hubo muchos duelos, unos los ganaron ellos y otros yo, a pesar de eso, no me pareció tan complicado, dejaban espacios, he enfrentado a otros más fuertes, más complicados y más duros”.

Sus errores de joven

“Yo soy muy dedicado a lo que me gusta, he cometido errores como toda persona, pero soy muy dedicado a lo que amo, me siento bien. Cuando entré al Cúcuta a veces llegaba tarde, a veces no cumplía con las reglas, pero esas son cosas que ya corregí y no ha vuelto a suceder”.