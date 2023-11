“Estamos en un momento de crisis”: Alto Comisionado sobre proceso de Paz Total

Colombia

Luego de llevarse a cabo un debate de control político al Alto Comisionado para La Paz, Danilo Rueda, en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, el funcionario se refirió a los múltiples hechos de secuestro que se han presentado y aseguró que se van a tomar decisiones de fondo con el ELN.

“También expresa para la delegación del Gobierno un momento critico para que el ELN adopte decisiones de fondo frente a este flagelo y públicamente pueda asumir compromisos. No puedo adelantar más, pero Hay decisiones de fondo que se están tomando y se van a tomar en los próximos días”.

A propósito, Danilo Rueda se refirió al secuestro de Luis Manuel Díaz y señaló que se está a la espera de que en las próximas horas se de su liberación. Aún así, agregó que no puede dar detalles sobre porque “se puede poner en riesgo la operación”.

Frente a este mismo hecho, el Comisionado señaló que hay unas líneas claras que ya están trazadas y que son inadmisibles.

“Todo lo que atente contra los pobladores, en cualquier parte del territorio colombiano, va en contra de la paz y hay unas líneas que ya están marcadas, que hacen inadmisible y que no se pueden atravesar, si se atraviesan pues hasta ahí llegamos, con todos los grupos”.

Aún así, afirmó que sí habrá próximo ciclo de negociaciones con el ELN y que allí, se resolverán dichos asuntos de fondo.

“No hay ningún tema vetado con el ELN, las circunstancias y los hechos que han ocurrido obligan a abordar ya varios temas que ELN no quería discutir. Hemos exigido a todos los grupos armados, en este caso así ELN, el cese de la práctica del secuestro. Esta es una negación del DIH eso no genera no genera credibilidad a los procesos de paz que están en curso”.

De otro lado el Rueda también se refirió a la suspensión de la Mesa de Diálogos con el Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC y aseguró que se está en un momento de crisis.

“Estamos en un momento de crisis, las crisis son para avanzar para resolver las situaciones, dialogar permite resolverlas, estamos en disposición de resolverlas”.

Frente a esto Catherine Juvinao, representante a la Cámara por el Partido Verde, insistió en que el Alto Comisionado salga de su cargo.

“A quien se le ocurre que un equipo de paz puede liderar cinco negociaciones simultáneas que muchas de ellas no tienen piso jurídico, con grupos que son de naturaleza distinta era obvio que esto iba a salir muy mal porque el que mucho abarca, poco aprieta”.

El Alto Comisionado fue citado a este debate para responder por la situación en materia de paz que atraviesa el país.