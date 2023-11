Dos semanas sin rastro de Javier Bayona en el Catatumbo

Cúcuta

Una familia en el municipio de Ocaña se encuentra desesperada, ya que desde el pasado 23 de octubre no han tenido respuesta del joven Leandro Javier Bayona Díaz, quien desapareció cuando se dirigía al corregimiento de San Pablo en el municipio de Teorama.

El joven mototaxista salió de su vivienda con el fin de concretar el negocio de la venta de un vehículo en esa localidad, y desde ese momento no se tuvo noticias de su paradero.

“Él iba a entregar una moto que yo había vendido para allá, pero no hay indicios de nada, yo le pregunté al muchacho al que le vendí la moto y me dijo que en ningún momento había llegado por allá, que más bien él había llamado el día martes para saber qué había pasado, que él necesitaba la moto para podernos consignar la plata, pero ni una cosa ni la otra” dijo Liceth Díaz, madre del joven desaparecido.

Sus familiares claman por ayuda para obtener información de lo sucedido con Bayona y se han desplazado hasta la región en busca de algún indicio de su paradero.

“Estuve en el Catatumbo porque él iba rumbo a la región y hasta ahora no aparece, entonces necesito que me informen, que me ayuden, que nos hagan el favor y le respeten la vida, estamos sufriendo mucho por la ausencia de ese muchacho, tiene una niña de 3 años, la señora de él también está muy angustiada, ni come ni nada, eso nos tiene muy preocupadas, estamos muy angustiados toda la familia y no sabemos hasta ahora qué ha sucedido con él, ni llaman, ni contestan en el teléfono, nada” agregó Díaz.

El día de su desaparición el joven compartió una fotografía en sus redes sociales desde el municipio de Convención y esa fue la última información que tanto familiares como amigos tuvieron de él.