Premios Macondo: cartagenero Jhon Narváez fue galardonado como “Mejor Actor Protagónico”

Con unas emotivas palabras, el cartagenero Jhon Narváez recibió el galardón como “Mejor Actor Protagónico”, en la XI edición de los premios Macondo, que reconocen la labor de la industria cinematográfica en el país y son conocidos como los “Oscar colombianos”.

Visiblemente conmovido y aún con secuelas de un accidente cerebrovascular sufrido hace dos meses, el intérprete del Joe Arroyo en una producción realizada para Netflix, resaltó la motivación que le dio su padre, y todo lo que debió pasar hace poco tiempo cuando luchaba por su vida.

“Hace dos meses, estaba en un hospital confundido. Pensaron que era escopolamina o consumo de alguna sustancia. La Policía me interrogó y yo no podía ni decir mi nombre, pudo más el prejuicio racial que la evidencia. Cuando denunciamos el racismo, ustedes pueden hacerse los locos, pero a nosotros nos cuesta la vida. Dedico este premio en el más acá y a mi papá, que murió este año, que vivió hasta este año y sin soltar mi mano nunca. Me dijo en el Macondo 2019: “Jhonky, ganes o pierdas, tú sonríe”. Así que nos vemos en el camino”, dijo el actor nacido en el barrio Los Calamares de la capital bolivarense.

Pero este no es el primer reconocimiento, Narváez ya había obtenido el premio Macondo a mejor actor de reparto en 2019 por su papel como Moisés en la película Pájaros de Verano.