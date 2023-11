Con peajes pedagógicos comunidad de Barbosa de nuevo protesta contra el peaje Trapiche

Valle de Aburrá

Por décima vez este año el grupo de personas que lideran la protesta para que la ANI retire el Peaje el Trapiche de Barbosa, en el norte del Valle de Aburrá de nuevo salió a protestar. Este fin de semana hizo dos plantones, el domingo en el peaje Trapiche y este lunes en el sector de El Machete.

En esta ocasión los manifestantes que integran el ‘Comité No Más Peajes Para Barbosa’ decidió no realizar marchas para no afectar la movilidad de esta zona que recoge la llegada y salida desde hacia las subregiones del Norte, Nordeste y Magdalena Medio, además, porque hace varios dias fueron agredidos. La protesta se hizo con peajes pedagógicos para sensibilizar a los conductores de la razón de su manifestación pública.

“Tenemos programado realizar unas dos o tres plantones más. No vamos a volver a marchar porque la última vez siempre nos apuraron varias compañeras. Entonces, el propósito es hacer el plantón con el peaje pedagógico. Con esto nosotros le entregamos un volante a cada usuario que vaya por la autopista y le ponemos en conocimiento sobre la situación que nosotros, los habitantes del municipio de Barbosa, tenemos con la estadía de este peaje. Es una situación económica difícil para nosotros”, explicó Oscar Gutiérrez integrante del comité.

El señor Gutiérrez también se quejó del poco interés que tiene la ANI y la concesión Vinus para llegar a un acuerdo y recalca que siempre que se reúnen llegan funcionarios sin poder decisión lo que los estaría llevando a tomar medidas más contundentes.

“Esto también nos está llevando a plantear la posibilidad de que si en dos o tres semanas no tenemos la fecha de la reunión con el Ministro de Transporte nos tocará volver otra vez a realizar un paro”.

Recalca que solo buscan una solución beneficiosa para la comunidad que habita los alrededores y que se ve afectada con este peaje que lleva más de 20 años.