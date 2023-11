Aunque perdió en el preconteo, un candidato a la Alcaldía de Honda ganó en el escrutinio

Tolima

En Honda, Tolima un candidato a la Alcaldía que perdió las elecciones en el preconteo el pasado domingo, resultó ganador luego que le aparecieran 102 votos que no le habían sido contabilizados.

Es el caso de Juan Enrique Rondón García quien recibió la credencial por parte de la Registraduría luego que durante un intenso escrutinio su equipo de trabajo lograra encontrar los votos que le permitieron obtener el triunfo.

Según aparece en la página de la Registraduría, eran los 47 votos que lo separaban de Ronald Gustavo Suarez, quien era el virtual ganador con 4.299, pero al final fue derrotado en las urnas, por una diferencia mínima de sufragios.

“Después de una larga jornada de escrutinios quiero anunciar que he sido elegido alcalde para los próximos 4 años, en el proceso de escrutinios nuestros dignos competidores Yira Montero, Jessica Olmos, Ronald Suarez, Edgar Hernández o sus delegados presenciaron un recuento de votos transparente garantizado por los jueces de la República”, dijo Juan Enrique Rondón a través de sus redes sociales.

A la vez manifestó que “Es importante decir que pertenezco a un grupo de trabajo político del que he recibido su apoyo, mi hoja de vida demuestra que me he hecho a pulso, valoro y reconozco la opinión de un gran porcentaje de la población que ha manifestado sus puntos de vista y me comprometo a tener en cuenta estas voces en las decisiones que tomemos, debemos unirnos como pueblo para trabajar en pro de Honda”, puntualizó.

Debido a la tensión que generaron los resultados, la Alcaldía del municipio de Honda, decretó toque de queda de 11 de la noche hasta las 4 de la mañana durante los días sábado y domingo.