Alberto Gamero y su satisfacción por llegar a una nueva final con Millonarios

Millonarios sufrió, supo sufrir, pero al final terminó avanzando a la final de la Copa Colombia, donde una vez más se estará midiendo a Nacional en el juego por el título del certamen. Los dirigidos por Alberto Gamero dejaron en el camino a Cúcuta Deportivo (2-1) en un partido picante y muy intenso.

En la rueda de prensa posterior al juego, el estratega samario expresó su alegría por llegar a una nueva definición, su cuarta desde que dirige a los bogotanos; de igual manera, fue contundente ante las críticas por la supuesta perdida de tiempo de sus jugadores en el duelo de este sábado.

“Sabíamos que el partido iba a ser duro y por eso vinimos con la mejor disposición de llegar a la final, que era nuestro objetivo principal. Traíamos una ventaja y la defendimos bien, encontramos un equipo alegre, motivado por su afición, pero si nos vamos al trámite del partido era un juego controlable hasta la expulsión de Vega, luego de eso nos defendimos bien y no atacamos, pero eso es normal”, señaló Gamero.

Y añadió en su análisis: “en el segundo tiempo no vi ninguna llegada clara de Cúcuta, nos arrinconó con centros, pero los controlamos bien. Esto va para la hinchada que vino, para nuestros directivos y para los que están en Bogotá. Nuevamente estamos en una final y ya pensamos en lo que será el comienzo de los cuadrangulares”.

Alberto Gamero restó importancia a lo que sucedió al final del partido, cuando algunos hinchas locales invadieron el terreno de juego del estadio General Santander buscando agredir a sus dirigidos. “Es lamentable lo que pasó después del partido, pero creo que la afición solo se tiene que quedar con lo que pasó en la cancha. Cúcuta nos demostró que es un equipo que quiere estar en primera división, fue un partido intenso, a mí me gustó y por ahora solo hay calambres como el caso de Sander (Navarro) que hace rato no jugaba, (Daniel) Ruiz también tiene un golpe pequeño, pero no es de gravedad. El plantel estará completo”.

El esfuerzo por contar con Daniel Ruiz

Daniel Ruiz terminó siendo determinante en la clasificación de Millonarios, anotando el golazo que le dio el empate en el juego y la ventaja en el marcador global de la serie. Sobre el volante bogotano, Gamero destacó la gestión de la directiva por poder contar con él y traerlo antes de lo previos de los Juegos Panamericanos, así como también la actitud y el deseo del jugador.

“Cuando íbamos a hacer la ronda, les dije a ellos (Sander Navarro y Daniel Ruiz): ‘Este estadio está hermoso, todos saben jugar este tipo de partidos’ y esto lo motiva a uno cuando ve que el jugador quiere. Nosotros hablamos con Ruiz el día viernes y la primera palabra que me dijo fue: ‘Profe, quiero jugar el domingo’ y por eso fue titular. También quiero felicitar al doctor (Gustavo) Serpa, a

(Enrique) Camacho y a Liliana por ese esfuerzo que hicieron de traer a Ruiz, él llegó ayer como a las 11 de la noche, durmió un rato y jugó todo el partido, para mí hay mucha satisfacción que el jugador quiera jugar. Lo mismo pasó con Sander, a ellos dos me les quito el sombrero”.

Finalmente, a una dura crítica que recibió por la perdida de tiempo de sus dirigidos, el técnico fue contundente: “Millonarios es de los equipos que más tiempo efectivo tiene en el fútbol colombiano (...) Hoy jugamos 103 minutos y eso es suficiente, creo que repusieron lo que tenían que reponer, si algo me gusta de mis jugadores es que no fingen, hoy era una semifinal”.