“ELN demuestra nula intención de llegar a la paz que le conviene a Colombia”: Camilo Gómez

Colombia

En Caracol Radio hablamos con el excomisionado de Paz Camilo Gómez Alzate quien afirmó que, tras el reciente secuestro del padre del futbolista de Luis Díaz y de 18 colombianos más, el ELN demuestra una una nula intención de llegar a la paz que le conviene al país.

“Es un grupo que ha tenido todas las oportunidades de hacer la paz y no ha querido. Siempre acaban cometiendo un crimen de lesa humanidad y eso impide que el proceso avance. El ELN está demostrando la nula intención que tiene de llegar a la paz que le conviene a los colombianos y no la que le conviene a ellos”, precisó el excomisionado de paz.

Gómez Alzate precisó que desde el año 1998 el ELN y diferentes gobiernos han tenido muchas oportunidades para llegar a desarmarse y reintegrarse a la vida civil pero que sus acciones han obstaculizado estos procesos.

“En el año 1998 se realizó la reunión de Río Verde donde se pautaron los primeros lineamientos de paz con el ELN. Entre 1998 y el 2002, hubo cuatro intentos de acuerdos con cese al fuego cuyo testigo era Fidel Castro. En el gobierno Uribe y el gobierno Santos ocurrió lo mismo”, recalcó Gómez Alzate.

Por último, el excomisionado de paz criticó el concepto del gobierno de la paz del presidente Gustavo Petro. “El gobierno de la paz es una mezcla extraña con el perdón a delincuentes y narcotraficantes. En el nombre de la paz no se puede abusar. Se debe proteger a los 55 millones de colombianos que no delinquen, no al revés”, afirmó el exfuncionario.

Finalmente, Gómez Alzate precisó que se llegó a un punto límite en el que Colombia no tiene porque seguir brindando oportunidades al ELN porque sus ideales políticos ya ni existen.