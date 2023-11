David Mackalister Silva, baja de Millonarios para la semifinal de vuelta ante el Cúcuta

Millonarios se juega este domingo, en el estadio General Santander de Cúcuta, su paso a la final de la Copa Colombia. Los azules llegan a este compromiso con la ventaja en el marcador de 1-0 tras el juego de ida disputado en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá

No obstante, para este encuentro definitivo los azules tendrán una baja bastante sensible, la ausencia de su capitán David Mackalister Silva, quien terminó el partido anterior con una molestia muscular y no alcanzó a recuperarse para este encuentro.

El mismo Alberto Gamero confirmó la baja de su capitán. “Lo de Macka, no le alcanzó, no va a viajar”, comentó el estratega samario, quien añadió que, sin importar la baja del bogotano y la no presencia de Daniel Cataño, no cambiará su módulo táctico para este encuentro.

Silva, de 36 años, había disputado hasta la fecha los 5 partidos del equipo azul en la Copa Colombia 2023. En lo corrido del año, sumado a los juegos de Liga, Copa Libertadores y Copa Sudamericana, el número 14 ha disputado 49 compromisos.

Buenas noticias en Millonarios

Sin embargo, no todo son malas noticias para los azules, dado que para este encuentro podrían tener dos novedades importantes, con el regreso de dos titulares habituales, ambos ausentes en el juego de ida.

El lateral derecho Sander Navarro hace parte del grupo de viajeros, el samario era baja desde el pasado 25 de octubre, cuando se marchó con molestias en el empate 1-1 ante el Boyacá Chicó; por su parte, Daniel Ruiz, quien se encontraba con la Selección Colombia Sub-23 en los Juegos Panamericanos, podría llegar a dicho encuentro.

“Lo de Daniel es una posibilidad, estamos mirando si puede llegar”, comentó Gamero desde el Aeropuerto Internacional El Dorado, previo al viaje del equipo rumbo a la capital de Norte de Santander. El joven volante bogotano no figura en la lista de convocados.