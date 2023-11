Gamero sobre el partido de vuelta: Nosotros no cambiamos, esperamos que ellos sí

Alberto Gamero, entrenador de Millonarios (Photo by EMILIANO LASALVIA/AFP via Getty Images) / EMILIANO LASALVIA

Millonarios va en búsqueda del segundo título consecutivo de la Copa Colombia. Después de la victoria por la mínima (1-0) ante Cúcuta, el equipo de Alberto Gamero buscará mantener el resultado el domingo en el estadio General Santander y enfrentar a Atlético Nacional en la final.

“Era el partido que habíamos pensado”, mencionó Gamero en la rueda de prensa posterior al encuentro. “El gol lo hicimos muy tarde, en el primer tiempo nos teníamos que ir en ventaja por todo lo que generamos”, afirmó el entrenador de 59 años.

Balance del partido: “Encontramos un Cúcuta que nos contragolpeó, sabíamos el riesgo que íbamos a tomar. Sabíamos que tenían dos extremos muy rápidos, pero teníamos que atacar por bandas. Es un partido en el que ganamos 3 puntos y tenemos que buscar la clasificación en Cúcuta”.

La presencia de Castro y Uribe: “Queríamos ganar el partido. El bloque que ellos tenían era muy bajo y no había espacio para que se movieran los dos delanteros. Tener a los dos en la cancha siempre le causa temor al rival. Desafortunadamente, el bloque fue muy bajo y no hubo espacio para que pudieran pivotar. Hoy quise que jugaran los dos, por si salía un centro o una pelota de costado”.

El partido de vuelta: “Nosotros no cambiamos. Esperemos que ellos cambien allá, tendrán que salir un poco más. Tenemos que poner el partido de ida y vuelta, mano a mano, nosotros tenemos una ventaja corta y no podemos ir pensando que vamos a defender la ventaja. Tenemos que ir a buscar el partido y el resultado. No vamos a ir a meternos atrás, este equipo no hace esto. La mentalidad de nosotros es buscar los partidos”.

Los lesionados: “Nos faltó atrevimiento para encarar a los laterales y a los centrales. Esos son cosas para mejorar y para corregir para el próximo partido. De lesionados, vamos a mirar lo de Sander y Cataño, que aún no lo han entregado. Lo de Jader Valencia va bastante mejor, estamos a la espera de la operación de Diego Abadía, Daniel Ruíz llega el domingo. Sander y Cataño dudo mucho que lleguen para el domingo. Perlaza ya está haciendo fútbol, estamos tratando de que en cada entrenamiento pierda el miedo porque viene de una lesión de rodilla”.