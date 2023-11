Presidente Gustavo Petro no llegó a su encuentro bilateral con el presidente de Chile

El presidente Gustavo Petro aterrizó a las 8:10 a.m., hora local en Washington D.C., por lo cual no alcanzó a llegar a la reunión bilateral que tenía con su homologo chileno, Gabriel Boric a las 7:00 a.m.. El presidente Petro no ha dado una explicación de por qué llegó tarde.

#ATENCIÓN La reunión bilateral entre los presidentes de Colombia y Chile, que estaba agendada a las 7am hora local no se dio, ya que el presidente Petro no llegó. @paulasrz14 @CaracolRadio — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 3, 2023

La llegada de Petro, Boric y otros mandatarios de América Latina se da en el marco de la cumbre inaugural de líderes de la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas que convocó el presidente de Estados Unidos, Joe Biden y quien se espera que a las 9:00 a.m reciba a los distintos mandatarios en la Casa Blanca.

En la cumbre se buscara reafirmar el compromiso de Estados Unidos de trabajar junto con sus socios para profundizar la integración económica del hemisferio.