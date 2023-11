Mucho cine cartagenero por Colombia y el mundo en noviembre

Cartagena

En noviembre los realizadores cinematográficos cartageneros conquistan la ciudad heroica, Colombia y el mundo con sus producciones.

Historias de ficción, animación y documental, tendrán estrenos internacionales en festivales de cine de España y Europa, así como también una amplia variedad de cortometrajes producidos en el corralito de piedra serán proyectados en distintos festivales de Colombia. Entérate a continuación:

“El sabor del Mar: de la tradición a la supervivencia” documental de Brahayan Agudelo producido por Gabriela García, junto al cortometraje de animación Callecitas de Cartagena de Vianeys Porto y el cortometraje de ficción Canción Sencilla de Obeida Benavides, son las tres producciones cartageneras que hacen parte de la selección oficial del 12 Festival Audiovisual de los Montes de María que se celebra del 1 al 6 de noviembre en El Carmen de Bolívar.

Canción Sencilla de la cartagenera Obeida Benavides, inicia en El Carmen de Bolívar un exitoso recorrido de selecciones oficiales que arranca en la 8va Muestra de Cine Afro - Cinemateca Rodante de la Cinemateca de Bogotá el 5, 10 y 15 de noviembre, después al 17 Festival Internacional de Cine de Villa de Leyva el 10 y 13 de noviembre, para finalizar el 19 del mismo mes en el 14 Cine en Femenino Festival en Bogotá.

Bandera Roja documental de la cartagenera Mónica Taboada, producido por el también cartagenero Beto Rosero, tendrá el 10, 11, 15 y 17 de noviembre su premiere internacional en el Festival Internacional de Cine Documental de Amsterdam (Países Bajos), el festival de cine documental más importante del mundo celebrado en la capital de Países Bajos. Trailer de Bandera Roja: https://www.instagram.com/p/CzHYngup_FH/

Continuando en Europa, la siguiente parada es en Huelva (España), donde la película cartagenera La Suprema, dirigida por Felipe Holguin y producida por María Teresa Gaviria, tendrá el 14 y 16 de noviembre la premiere española en el 49 Festival de Huelva de Cine Iberoamericano.

El filme producido en el corralito de piedra, continúa un exitoso recorrido, luego de ser estrenado mundialmente en el Festival Internacional de Cine de Toronto (Canadá), tener la premiere latinoamericana en el Festival Internacional de Cine de Río de Janeiro (Brasil) y la reciente premiere europea en el Festival Internacional de Cine de Varsovia celebrado en Polonia. Teaser La Suprema: https://www.youtube.com/watch?v=iolSKoZbGNk

Mientras tanto en Colombia, La Carreta Mágica, cortometraje de ficción cartagenero dirigido por Emmanuel Vidal, producido por Rafael Porto Hill e inspirado en Martín Murillo y su carreta literaria, tendrá doble participación nacional: primero en el Festival Internacional de Cine de Villavicencio a celebrarse del 10 al 13 de noviembre en la capital de los llanos orientales y luego en el Festival Internacional de Cine Comunitario HEK a desarrollarse del 11 al 13 de noviembre en Tierra Grata (Cesar).

Esta producción del corralito de piedra acumula un exitoso recorrido por más de 30 festivales de cine entre nacionales e internacionales, ganadora de tres premios nacionales, un tercer lugar en el Festival Internacional de Cine Light of the World (Rusia) y el premio del público en el Festival Internacional de Cine para niños y no tan niños (México) uno de los festivales de cine infantil más importantes de América. Trailer de La Carreta Mágica:

https://www.youtube.com/watch?v=eXro5bl9PVk&t=5s