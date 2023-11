“En mi campaña no hubo pregoneros, vallas, cuñas radiales, ni afiches” Lourdes Mateus

Neiva

Lourdes Paola Mateus Serrano es abogada y enfermera de profesión, llegó a ocupar la curul que dejó la actual Representante a la Cámara Leila Rincón, representa el Pacto Histórico en Neiva; pero también la rebeldía, vigilancia y defensa de los recursos públicos de Neiva.

Desde el Concejo se ha hecho escuchar, unas veces con palabras fuertes que no han gustado, y le han generado amenazas contra su vida y su familia, en diálogo con Caracol Radio habló la cabildante sobre cómo con cero recursos logró llegar nuevamente al Concejo, y sus expectativas como única mujer de la Corporación durante los próximos cuatro años.

Francy Villarreal: ¿Qué representa para Lourdes Mateus ser la única mujer en el Concejo de Neiva?

Lourdes Mateus: Para mí representa una gran responsabilidad no solamente el ser la voz de las mujeres en la Corporación; sino también de abrir el camino para que otras mujeres lleguen en 4 años. ¡La política nunca más debe ser sin nosotras!.

FVR: ¿Qué piensa del electo gobierno para Neiva los próximos 4 años?

LM: Bueno hay que esperar con respecto al nuevo gobierno. La ciudadanía después de semejante administración tan nefasta lo que más se espera es que sea un gobierno que esté a la altura del mandato, y eso sin lugar a dudas se va a reflejar en los nombramientos en las principales secretarías, Empresas Públicas y la ESE.

En ese momento ya sabremos con quién va a gobernar Germán Casagua y si estará conectado con la gente o con quienes le ofrecieron respaldos políticos.

FVR: ¿Cuál será su posición frente al gobierno de Casagua a sabiendas que junto al también crítico el gobierno del saliente alcalde Gorky Muñoz Calderón?

LM: Esa es una decisión que tomaremos en bancada con mi nuevo colega Humberto Perdomo. Pero más que la posición frente al gobierno primara nuestra posición de férrea defensa de lo público y de la gente.

FVR: A propósito, ¿Qué piensa de su compañero Perdomo?

LM: ¡Maravilloso! Estoy muy contenta con mi nuevo compañero. Es un joven pilo, entusiasta, creativo que no me cabe ninguna duda lo hará muy bien y seguirá dejando muy en alto las representaciones políticas alternativas. No podría estar más feliz con ello

FVR: ¿Cuál será su principal labora estos próximos 4 años en el Concejo?

LM: Vamos a tener agendas muy diversas para desarrollar en el Concejo, trabajaremos muy de la mano con los ediles que ahora tenemos en casi todas las Comunas. Continuaremos con la agenda de salud, mujeres y derecho a la ciudad. ¡Nos verán mucho en las calles!

FVR: ¿La vimos vendiendo bonos y demás, esto lo hizo para poder tener recursos para su campaña? ¿O cómo la subsidió?

LM: Nuestra campaña con mucho orgullo podemos decir que casi alcanzando 2000 votos no alcanzó la cifra de 14 millones de pesos. No hubo pregoneros, vayas, ni cuñas radiales, ni siquiera afiches solo fueron unos pocos pendones que amigos colocaron en sus casas.

También nuestro trabajo disciplinado en redes sociales y en las calles donde distribuimos nuestros volantes nosotras mismas- Estamos muy felices y orgullosas del ejercicio que hicimos con esos resultados electorales y ojalá sirva de lección a otras campañas de que las otras formas de hacer política ya están sobre las mesas con contundentes resultados.

FVR: ¿Qué piensa de la jornada electoral frente a la forma como votó Neiva?

LM: Neiva castigo sin duda. El voto de opinión se manifestó, y eso se reflejó no solo en la Alcaldía sino en el concejo donde a pesar de 6 concejales reelectos solo 2 presentamos incremento de votación, el resto se reeligieron disminuyendo la mayoría de ellos por tener cercanías con el gobierno de Gorky. El voto fue un voto decente, un voto honesto y las campañas sencillas, austeras de calle dieron una gran lección.

FVR: ¿Lourdes su mensaje final para los electores y neivanos en general?

LM: Solo nos queda agradecerle a la ciudadanía por ese respaldo maravilloso durante la jornada electoral. Nuestro compromiso firme para que cada persona que voto por nosotras cada día que les representemos sientan mucho orgullo y no vergüenza. Lo haremos bien por el bien de esta tierra que amamos con todo el corazón, solo queda dar las gracias a Neiva.