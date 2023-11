Desprendimientos de roca ocasionan accidentes en el Anillo Vial Occidental

Cúcuta

Conductores en la ciudad de Cúcuta exigen mayor vigilancia de las autoridades en el Anillo Vial Occidental frente a constantes desprendimientos de rocas por las fuertes lluvias de los últimos días.

Con las fuertes precipitaciones se han incrementado las caídas de material rocoso sobre la vía, lo que ha generado varios accidentes por la falta de prevención de las autoridades, por esto, los conductores exigen acciones para solucionar esta peligrosa situación que se repite cada vez que llega la temporada de lluvias.

“Que estén pendientes de día y noche, porque si está lloviendo deben estar atentos, o si no, más de uno se mata así porque mire como están esas calles, los huecos y ninguno hace nada, sobre el anillo vial, las vías del aeropuerto” dijo a Caracol Radio Elkin Silva, uno de los conductores afectados.

Aseguran que como víctimas de los accidentes no han recibido ningún tipo de orientación por parte de las autoridades.

“Eso es lo que no sabe uno, quién responde por el carro, dónde lo lleva uno, es importante saber dónde llevarlo, la Policía me dijo que pusiera la queja a la Defensoría del Pueblo, que tomara fotos y envíe, es lo único que me dijeron” agregó Silva.

Por lo menos media calzada del Anillo Vial Occidental se encuentra bloqueada en varios puntos por los desprendimientos de roca.