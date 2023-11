Por elección de representante estudiantil denuncian al rector de la UPTC

Tunja

Julián Santiago García fue candidato en las pasadas elecciones de representante de estudiantes ante el Consejo Superior de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y en entrevista para Caracol Radio, afirmó que decidió denunciar al rector de la Universidad porque supuestamente fue alterado el documento que determina algunos requisitos para dicha elección, particularmente en el apartado de inhabilidades.

“Lo que identificamos fue que en el momento en el que se transcribe el texto jurídico de una inhabilidad específica para estudiantes que estuvieran inhabilitadas para participar en la elección, desde la rectoría se parafraseo y se adulteró el texto jurídico, es decir, se consignaron una serie de falacias al interior de un acto administrativo, de la resolución rectoral 2359 del 2023, (…) tomaron una inhabilidad específica que estaba en el reglamento electoral del acuerdo 035 del 2020 y al transcribirla, en el acto administrativo, la parafrasearon y le cambiaron palabras, como le cambian palabras, no es solamente la denuncia porque sea un error gramatical, sino porque le cambiaron palabras para beneficiar la situación jurídica de tres candidatos estudiantes que estaban inhabilitados para aspirar al Consejo Superior, entonces, eso configura no solamente una falta disciplinaria en el ejercicio de la función pública del rector y su secretaría general, sino también pueden marcarse dentro de la responsabilidad penal como delitos y no solo eso, sino además, la falta de garantías electorales”, explicó.

Indicó que la acción legal pretende configurar por lo menos cinco delitos en contra del rector Enrique Vera, entre otros.

“Hemos Interpuesto dos acciones jurídicas, una consistente en la nulidad electoral de la elección del representante de los estudiantes ante el Consejo Superior Universitario de la UPTC, el máximo estamento decisorio, y la otra acción, es una denuncia de carácter penal por cinco delitos, entre ellos, falsedad ideológica en documento público, prevaricato por acción, fraude al sufragante y abuso de la función pública, esos delitos se han configurado porque nosotros hemos encontrado que han habido algunas inconsistencias y unas irregularidades muy graves en el proceso de elección de la representación de los estudiantes ante el Consejo Directivo”, afirmó.

Por su parte, el rector Enrique Vera, se defendió afirmando que nunca hubo dicha modificación y que serán las autoridades las que definan si hubo o no alguna irregularidad en la elección.

“Nosotros hemos explicado en varios escenarios que la resolución 2359 por medio de la cual se convocó a elecciones de representante estudiantiles del Consejo Superior, es un documento que se viene usando desde el 2021, ahí no hay modificaciones, es válido jurídicamente en algunos casos para explicar mejor, para dar entendimiento, pero necesita siempre la norma base, uno de los argumentos que dice Julián es que los estudiantes aspirantes debían haber renunciado un tiempo antes de lanzarse al proceso lo cual no es cierto, lo que dice la norma es que en el momento de inscribirse un candidato, no debe pertenecer a ninguna representación estudiantil en ese momento, pero no hay tiempo estimado en el momento de inscribirse”, explicó el directivo.

Afirmó que tanto la ganadora de las elecciones en Tunja como en Duitama, cumplían con los requisitos.

“Tanto la ganadora que fue Lina Parra, como otra estudiante de Duitama, renunciaron unos días antes, lo importante es que renuncien y naturalmente el Comité electoral que es el máximo organismo de todo el tema de las elecciones en la universidad, acepte la renuncia y la renuncia fue aceptada días antes de que ellas fueran a inscribirse oficialmente como candidatas a representantes del Consejo Superior, entonces, naturalmente las interpretaciones las pueden hacer cualquiera, las denuncias también, pero serán las autoridades las que tienen que definir si hubo alguna irregularidad”. Dijo.