¿Cuáles son las causas de la actual crisis en el sistema de salud?

En Hora20 el análisis al futuro del sistema de salud a la luz de la reforma a que no lograr volver a debatirse y de los hechos recientes relacionados con una eventual crisis en el suministro de medicamentos por parte de una EPS. Se analizó el panorama, el tono de la discusión, las posibles salidas y las causas. Después una mirada a un impuesto que empezará a regir a partir de hoy, el cual impactará el bolsillo de los hogares colombianos y la salud pública del país.

Nuevamente fue aplazado el debate de reforma a la salud. La discusión que continúa en segundo debate en la Cámara de Representante y de la que se ha logrado aprobar un 49% del articulado, volvió a quedar suspendida bajo un escenario de polémicas. Esta vez tiene que ver con el anuncio de Cruz Verde de suspender el suministro de medicamentos a los usuarios de la EPS Sanitas a partir del 15 de noviembre por cuenta de una deuda que tiene la EPS y que ha crecido en los últimos tres años hasta llegar a los $400 mil millones. Esta determinación afectaría a 33 mil usuarios de la EPS, específicamente a los que reciben medicamentos que no están en el Plan de Beneficios en Salud, más conocido como PBS. La empresa prestadora de salud, Sanitas ha dicho que la decisión de Cruz Verde es unilateral, abrupta y que la deuda está relacionada con la insuficiencia de los recursos que gira el gobierno nacional para cubrir los presupuestos máximos. Según Juan Pablo Rueda, presidente de la EPS, los usuarios por tecnología no PBS cuestan cerca de $55 mil millones al mes, pero el gobierno solo les reconoce $32 mil, con lo cual, el problema estaría en que sí se está girando, pero no lo suficiente para cubrir los gastos.

Por su parte, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ha dicho que a la EPS se le ha pagado a tiempo. En total la Adres ha girado a Sanitas este año $7,8 billones de pesos, de los cuales, $7,3 son para cubrir la UPC, que es el valor de cada paciente atendido y $500 mil millones para el pago de los no PBS. En total la Adres ha girado $786 mil millones a las EPS por presupuestos máximos durante los últimos tres meses. Sin embargo, el ministro ha insistido que el problema sería la integración vertical, pues afirma que las clínicas de la EPS tienen grandes utilidades, mientras que no le pagan a quienes suministran los medicamentos, como en este caso sería Cruz Verde. Jaramillo ha insistido que Sanitas es una de las EPS que más debe a clínicas y hospitales, sin embargo, esta tarde el gremio comunicó que realmente es Nueva EPS, la promotora que más le adeuda al sector. Por ahora, el Gobierno anunció un giro de $90 mil millones para enfrentar la deuda de Sanitas con Cruz Verde.

Lo que dicen los panelistas

Para Andrés Forero, representante a la Cámara por el Centro Democrático y exconcejal de Bogotá, este gobierno, como otros, hereda problemas que se deben prever, “esta realidad no es solo de acá, siempre hay ejercicio de reforma porque cambia la demografía, las enfermedades, la tecnología y como se decía, la ambición del sistema colombiano y la misionalidad es ambiciosa y genera tensiones que toca resolver”. Agregó que la crisis de ahora es un pedazo pequeño, pero importante relacionado con presupuestos máximos, “la UPC que es la prima de riesgo en aseguramiento cubre el PBS y está la otra, que es ordenada por médicos, por jueces que es lo que es no PBS y que está cubierto por presupuestos máximos”, en ese sentido, comentó que lo que ha dicho la ley es que la responsabilidad es del gobierno y del Estado y, “por eso llama la atención que le echen la culpa a la EPS”.

Resaltó que el ministro ha sido impreciso sobre el manejo de los recursos, “él dijo que han pagado de manera rigurosa, pero han tenido que decir que en julio, agosto y septiembre y octubre se pagó tardío”. También contó que, a través de un derecho de petición, conoció que hay un monto de $819 mil millones que son ajustes de presupuestos máximos del 2022 que es la vigencia pasada y no se sabe cuándo se va a pagar.

Tatiana Andia, historiadora, economista y profesora en la Universidad de los Andes, planteó que el problema es estructural porque en el sistema de salud como funciona hoy tenemos grandes desbalances entre actores, “entonces la situación de sanitas es multicausal, no es solo un tema de demoras o insuficiencia de presupuestos máximos que no cubren lo que la EPS entrega en medicamentos de alto costo, tiene que ver con sobredemanda de servicios, falta de ajuste en inflación, la UPC no ha sido ajustada por inflación y las EPS ha recibido muchos pacientes con enfermedades alto costo”.

Resaltó que, si bien el gobierno puede girar a tiempo, eso no quiere decir que la plata alcance, “si le llega todo, no necesariamente le alcanza, porque si la EPS hace bien el trabajo de gestión del riesgo y no alcanza por problema de desfinanciación, ¿es porque la plata no es suficiente? o la otra posibilidad es que no hacen el trabajo de gestión del riesgo, se apropian la plata y por eso se refunde y no llega a prestadores”.

Para Mauricio Zamora, líder social juvenil, politólogo y exmiembro de la junta directiva de Emcali EICE, el gobierno no ha desfinanciado al sistema de salud: hubo incremento de la UPC al 16,23%, que estuvo por encima de la inflación en salud y el gobierno también estableció primas adicionales para las EPS, “ay un problema estructural del financiamiento. Ya se dio un esfuerzo para pagar las deudas como la ley de punto final para saldar las deudas con las EPS y también hay otros problemas, como la integración vertical”, en ese sentido, dijo que la reforma busca soluciona los problemas estructurales del sistema de salud que se están presentando.

Por último, dijo no estar de acuerdo con un sistema dual, “creo que hay una caja negra en los recursos que se le dan a las EPS y su gestión del riesgo; con la reforma se debe eliminar la intermediación y que haya un giro directo del gobierno”.

Jorge Restrepo, economista, profesor en la Universidad Javeriana y director del Cerac, señaló que lo importante es darse cuenta de que parte de esta crisis de medicamentos y de atención en salud, está relacionado con la crisis financiera de toda la cadena es una, “no hay recursos suficientes y la política no puede ser desfinanciar, la crisis es causada por el desfinanciamiento de componentes del sistema, los presupuestos máximos no son suficientes, el descuento del SOAT generó otro hueco y la UPC no fue ajustada; es una crisis de desfinanciamiento gestada desde la política pública”.

Resaltó que hay presupuestos máximos que se debe ajustar, “hay insuficiencia que desfinancia el sistema, eso también aplica a presupuestos máximos, eso se debe ajustar cada año de acuerdo con el valor de tecnología en salud para que la EPS sea intermediaria en recursos”, de hecho, resaltó que hoy muchas IPS dicen que les paguen directamente, que no quieren intermediación y van directo a la Adres porque no tienen con qué pagar nómina.