“Se están juntando problemas crónicos con los coyunturales”: Alejandro Gaviria

En diálogo con Hora20 de Caracol Radio, el exministro de Salud y Educación, Alejandro Gaviria, planteó que ve con preocupación la crisis de medicamentos por cuenta de los problemas financieros de las aseguradoras, “es un momento en el que se juntan problemas crónicos, de largo plazo de sostenibilidad del sistema y problemas coyunturales; hay mucha incertidumbre sobre el futuro y es una especie de tormenta perfecta”. De otro lado, dijo que las declaraciones de los actores del sistema lo dejan preocupado porque parece haber desacuerdo profundo y poca voluntad de sentarse a trabajar, “hay mucho en juego, es la vida de muchas personas y la incertidumbre en el sistema de salud con la reforma exacerba esta situación”.

El exministro explicó que hay temas de fondo y complejos que vienen de atrás, “esto tiene que ver con lo que está por fuera del Plan de Beneficios en Salud, lo no PBS para financiar estos medicamentos que no hacen parte de plan de beneficios, para eso hay un faltante estructural del sistema de salud, también hay concentración del riesgo en algunas EPS, y hay incertidumbre sobre el futuro”, de hecho, señaló que cuando fue ministro hubo crisis financieras y que esas crisis tenían una doble situación: “traer más recursos y también la posibilidad de un futuro, hoy no se percibe futuro y no hay actitud del Gobierno de sentarse a entender bien los problemas estructurales”. En ese sentido, dijo que, al juntarse la ausencia de futuro, la falta de voluntad de un lado y del otro, tenemos esta crisis.

Remarcó que esta es una crisis que se anticipa desde hace tato y que quienes han estudiado la trayectoria del sistema vienen diciendo que esto iba a pasar y que ya está ocurriendo.

Sobre la incidencia de la reforma a la salud que se tramita en el Congreso, dijo que en el sector hay una menor preocupación de la reforma, “se aprueba el otro año y mientras se implementan pasan dos años y de aquí a allá ya no hay sistema de salud. Lo importante ahora es resolver problemas coyunturales, los atraso en presupuestos máximos, deudas del 2022, el aumento de la UPC para el 2024 y la reunión de agentes del sector para entender las deudas del sector”. Además, advierte que la reforma como está planteada no resuelve los problemas financieros del sector, “los aumenta y los exacerba”, advirtió.