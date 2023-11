Punto de quiebre entre Gobierno nacional y local será la seguridad: Dumek Turbay

En diálogo con Hora20 de Caracol Radio, Dumek Turbay, alcalde electo de Cartagena, planteó que la circunstancias son complejas porque la ciudad viene de estar gobernada por un loco con poder, “esta es la hora de que no hemos podido hablar con él, de hecho, me tocó casi que obligarlo a expedir la nueva directriz para tener una comisión de empalme, lo que implica que no se cansa de hacerle daño a la ciudad”, en ese sentido, dijo que el proceso de empalme será difícil para la ciudad.

Manifestó que el punto de quiebre entre el Gobierno nacional y local será la seguridad, pues explicó que la gran causa de los problemas de inseguridad en la ciudad está relacionada con ser una ciudad puerto, “vamos a necesitar apoyo del Gobierno nacional y de la Policía, por eso los convoco como colegas y pongo a disposición Cartagena para esa discusión con el Gobierno nacional que no nos debe abandonar en esa lucha”.

Por último, hizo una reflexión invitando al presidente Petro a que tenga en cuenta los resultados del domingo para que invite a los mandatarios elegidos a ejecutar el PND y lograr que el país tenga prosperidad.