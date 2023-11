Lo que siento es que gobernamos a Colombia desde las regiones: Federico Gutiérrez

En diálogo con Hora20 de Caracol Radio, Federico Gutiérrez, alcalde electo de Medellín, dijo estar contento con el triunfo de varias ciudades del país, “si tú ves, hay un cambio de tono, no un tono de confrontación, acá hay es carácter, por eso hemos ganado, somos alcaldes electos que entendemos que hay que construir país, lo que siento es que gobernamos a Colombia desde las regiones, eso es un mensaje importante”, de hecho, dijo que no ve la hora de sentarse con todos los alcaldes y se empiece a trabajar en metas comunes, “esto fue un plebiscito en contra del Gobierno nacional, de lo que representan y también contra los gobiernos locales que lo hicieron mal”.

Destacó que, aunque la democracia no es perfecta, permite corregir errores en el tiempo, “la ciudad corrigió un error de hace cuatro años y en 2026 el país corregirá el error de hace dos años; ahora sigue trabajar unidos, estamos abiertos a dialogar con el Gobierno nacional y Petro tiene la opción de gobernar con todos nosotros, si les va bien a las ciudades le va bien al Presidente”. Incluso, dijo que es la oportunidad de que el Petro demuestre si es un demócrata o un dictador, “esperamos que sea la primera”, remarcó.

Sobre la decisión de la ciudadanía, comentó que la gente busca generantes que tomen decisiones y solucionen los problemas. Sobre la idea de paz total del Gobierno nacional, dijo que es necesario ver voluntad de paz de las organizaciones criminales, “si existe esa voluntad me comprometo que a partir del 01 de enero me encargo de 8 mil jóvenes y les doy proceso de reinserción, resocialización y oportunidades de empleo sin que se le quite la oportunidad a alguien que no ha delinquido”.

Por último, dijo que toca juntarse como ciudades con otros alcaldes y gobernadores y que el presidente Petro los convoque para hablar de los temas que les preocupan para definir una agenda de país.