En plena audiencia abogado denunció que la Fiscalía lo quería “entrampar”

JUDICIAL

En plena audiencia de imputación de cargos en contra de varios exfuncionarios por el desfalco a la Terminal de Transportes de Bucaramanga, el abogado Daniel Caicedo denunció que, vía WhatsApp, supuestos funcionarios de la Fiscalía lo contactaron para ofrecerle desaparecer pruebas de ese proceso a cambio de negocios.

“Me están planteando, supuestos funcionarios de la Fiscalía General, me están ofreciendo su accionar por dinero para borrar evidencia de un dispositivo que se supone está en cadena de custodia y que hacen parte de este proceso. Esta defensa no acepta ese tipo de manifestaciones y quiero dejarlo muy en claro, su señoría, para que se ordenen las correspondientes investigaciones, no sé si es un entrampamiento que me están haciendo, pero sí quiero dejar constancia. Les he remitido la impresión de ese correo a su señoría para que se compulsen copias”, dijo el abogado en plena audiencia

Entre los mensajes que le enviaron le dicen lo siguiente:

“Aún hay tiempo de desaparecer evidencias del dispositivo Xiaomi incautado. Están haciendo copias espejo sin necesidad de violentar la cadena de custodia, hay que actuar ya, quien me da la luz verde me ha dicho que lo busque a usted”.

“Para que les diga a sus clientes si procedemos o qué hacemos”

“Muchas interceptaciones aún no han sido reveladas”

El chat del entrampamiento Ampliar

El abogado Daniel Caicedo, dice que se trata de un presunto entrampamiento en su contra porque, quienes lo contactaron, tienen detalles que son reserva del proceso.

“¿Qué hubiera apsado si no informo inmediatamente a la juez que había recibido ese mensaje en mi WhatsApp? ¿Será que me estaba esperando el CTI de la Fiscalía una vez terminara la audiencia? ¿Me capturan, me incautan el celular y encuentran ese mensaje, entonces sustentan la medida de aseguramiento tanto de mis defendidos e igualmente la mía? Todo ese operativo tiene los visos de un entrampamiento por eso estoy solicitando al fiscal General que procesa a ordenar las correspondientes investigaciones. La delincuencia común no utiliza números de celulares activados en Nueva York”, dijo el abogado a Caracol Radio.

De los nueve capturados por ese proceso, siete quedaron en libertad. La jueza del caso compulsó copias a la Fiscalía General para que se investigue ese presunto entrampamiento.