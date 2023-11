Alberto Gamero: ¿Cuándo regresan Daniel Ruiz, Daniel Cataño y Juan Pablo Vargas?

Millonarios regresó a Bogotá este martes 31 de octubre, luego de lo que fue la caída por 1-0 ante América de Cali en el Pascual Guerrero. A pesar de la derrota, el equipo bogotano, que usó nómina alterna en la capital vallecaucana, ya está metido en las finales de la Liga y en los próximos días disputará la semifinal de la Copa Colombia frente al Cúcuta Deportivo.

En el Aeropuerto El Dorado, el entrenador Alberto Gamero habló sobre los aspectos a resaltar de la nómina empleada en el Pascual, se refirió al crucial duelo ante Cúcuta y dio detalles de algunos futbolistas del plantel de cara a los cuadrangulares.

Asimismo el técnico samario aprovechó para referirse al pasado compromiso ante Boyacá Chicó (1-1), cuando desde la tribuna surgieron algunos reclamos por el rendimiento de sus dirigidos. Eso sí, aclaró que es al normal y reiteró que cuenta con la mejor hinchada del país.

Millonarios jugará con Cúcuta en El Campín (duelo de ida) el próximo jueves 2 de noviembre y tres días después definirá la llave en el General Santander. Más adelante, el miércoles 8 de noviembre, disputará frente a Equidad el último partido del todos contra todos en Liga y al siguiente fin de semana iniciará su camino en los cuadrangulares.

Balance de lo ocurrido en el Pascual

Duelo ante América: Fue un partido donde nosotros, se puede decir, mostramos dos facetas. El primer tiempo quisimos mirar cosas nuevas para estos partidos que vienen, para una eventualidad de esos partidos complicados que muchas veces se presentan. En el segundo tiempo fue otro partido diferente. A mí me gustaron las dos facetas. Indudablemente en el segundo tiempo, con nuestra estructura y con unos jugadores que entraron, nivelamos el partido y jugamos mano a mano ante un gran equipo.

Semifinal de Copa

Semifinal de Copa Colombia: Debemos darle el respeto que se merece al Cúcuta porque ha eliminado a dos equipos que aspiraban a estar en una final, como Medellín y Junior. Nosotros tenemos muy en cuenta eso.

Virtudes del Cúcuta: Es un equipo rápido, tiene dos jugadores por bandas que están pasando por un buen momento. Es un equipo que tiene la camiseta inflada porque va de primero en su grupo, está peleado un ascenso, es un equipo de la Primera A que está participando en la B y es un equipo de tradición. Seguramente así como nosotros vamos a tener nuestra afición el día jueves, ellos la van a tener el día domingo en Cúcuta. Con el respeto que le tenemos a este partido (ante América), guardamos unos jugadores para el jueves y queremos ir a una final.

Manejo de grupo

Calendario apretado a final de año: El calendario es fuerte. Lo decía en la rueda de prensa, con el partido en Cali creo que sumamos 62 y la nómina no es que hayamos cambiado mucho, tenemos la misma; salieron Alba y Cortés, vino Daniel Ruiz. Tampoco es que hemos cambiado mucho la nómina, pero esta misma ha sabido responder a las expectativas. Nos dimos cuenta en Cali, que jugó un equipo casi que alterno contra casi toda la nómina del América, a excepción de un par de centrales. Jugamos un partido mano a mano, un partido de finales y los que están entrando han respondido a las expectativas. Tenemos tranquilidad sobre eso.

Manejo físico de los futbolistas: Estamos tratando de que los jugadores nivelan cargas, de que los que no vienen jugando tengan minutos. Eso hemos hecho en estos partidos. Tenemos el partido contra Equidad el día 8, donde nosotros tenemos que intentar poner un equipo muy alterno para comenzar los cuadrangulares. Eso lo estamos viendo. Yo siempre le he dicho al grupo, si estamos en esta circunstancia es porque el equipo está haciendo las cosas bien. Hoy creo que somos dos equipos, en la Liga, que podemos barrer con los dos torneos, la Copa y la Liga que son Nacional y nosotros nada más. Entonces las cosas se están haciendo bien. Creo que el equipo está motivado, está optimista, pero con esa mentalidad de que tenemos un camino duro por delante.

Novedades nominales

Novedades en la nómina: Vamos a mirar. (Juan Pablo) Vargas viene bastante mejor. Nos dieron una buena noticia de Sander (Navarro), que no es la lesión que de pronto se pensaba, las imágenes que salieron... no creo que esté todavía porque viene de una molestia, de una inflamación... Lo de (Daniel) Cataño vamos a mirar, tenemos que ver el dictamen médico y cómo se siente. Recién estamos llegando, mañana entrenaremos con el grupo y miraremos qué grupo va para concentración.

Regreso de Daniel Ruiz: De Daniel sabemos que va a jugar el domingo contra Uruguay (Panamericanos), hay que jugar ese partido, tiene que jugar y ya vendrá el domingo, el 5 tengo entendido que está aquí.

Hinchas

Crítica de los hinchas: La verdad me dolió. Este es un equipo que hoy lleva 83 puntos. Hoy somos los primeros en la tabla de reclasificación, somos los campeones de la Liga, somos los campeones de la Copa. Por un partido, a mí me sorprendió que nuestra hinchada nos haya tratado de esa forma, pero ese es el fútbol. Nosotros en el día a día estamos tratando de hacer lo mejor para darle una alegría a ellos. Eso a nosotros no nos va a cambiar, tenemos casi que la mejor hinchada del fútbol colombiano porque donde nosotros vamos, nos llenan el estadio, nos van a animar. A la hinchada se le dice que en cada entrenamiento que nosotros hacemos y cada partido que vamos a jugar, es con la idea de satisfacerlos a ellos, de darles alegrías. Repito hacer 83 puntos en un torneo o en dos no es fácil, aparte de lo que se ganó en Copa, entonces nosotros estamos tranquilos.