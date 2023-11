¿A quién llamó torombolo el general Díaz?

Bucaramanga

Ya ocurrió el primer cruce de expresiones entre el gobernmador electo de Santander, Juvenal Díaz Mateus y uno de los diputados con mayor votación para la asamblea, Danovios Lozano del partido Verde.

A raíz del encuentro entre el mandatario saliente, Mauricio Aguilar y el entrante hubo un trino de Lozano: “Juvenal Diaz y Mauricio Aguilar están muy felices, ¿Cómo no? Si nuevamente tienen 4 años para hacer más de lo mismo. ¡¡Ay mi querido Santander, seguimos eligiendo a nuestros verdugos!!

La respuesta del gobernador electo no se hizo esperar. En la red X, contestó: “Usted si es mucho torombolo, no confunda las formas y la decencia con componendas, populista. Madure, no van a engañar más a los Santandereanos. Van a tener un gobernador que trabaja por la gente y no le voy a tolerar sus manipulaciones. Entienda, es un empalme”.

Minutos más tarde, el diputado escribió: “Torombolo me dice el supuesto Gobernador de las formas y la decencia, el todavía cree que está en el ejército donde podía tratar mal a las personas, se equivoca Juvenal a su Clan DíazMateus lo vamos a vigilar porque con su hermano Iván que fue condenado tenemos malas experiencias”.