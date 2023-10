Héctor Cárdenas sobre convocatoria para el Preolímpico: ″Queremos tener los mejores”

Héctor Cárdenas, DT de la Selección Colombia Sub-23. (Photo by ANDRES LARROVERE/AFP via Getty Images) / ANDRES LARROVERE

La Selección Colombia Sub-23 se despidió de la posibilidad de conseguir una medalla en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, al ser derrotados 0-2 ante Estados Unidos en la última fecha de la fase de grupos. Ahora, pelearán por el quinto lugar ante Uruguay. Chile y México fueron los dos clasificados a la siguiente fase.

Héctor Cárdenas, técnico del equipo, habló posterior al encuentro y afirmó que, a pesar de lo complicado del juego, lo vivido hace parte de un proceso necesario de cara al 2024. “Hoy valoramos el fútbol colombiano y estos jugadores que nos han representado son los de mejor presente en la Liga local”, señaló al resaltar que esperan tener acceso a jugadores que compiten en el exterior.

Este torneo formaba parte del proceso de preparación de cara al Preolímpico que se disputará a principios del próximo año, en el que buscarán uno de los dos cupos que se otorgaron a los miembros de la Comebol en los Juegos Olímpicos de París.

Así, a pesar de la eliminación, el equipo también aprovechó la ocasión para rendir homenaje a Luis Díaz y en la fotografía grupal posaron con el dorsal ‘7′, previo al encuentro en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Derrota ante Estados Unidos

Balance general: Indudablemente, uno de nuestros objetivos no se cumple que es poder estar disputando una de las medallas y sumar en ese medallero para nuestro país. Después, seguir sumando partidos y poder evaluar a ellos jugadores que hoy son elegibles de nuestro fútbol, era otro de los objetivos que teníamos acá en Chile y creo que se empieza a cumplir el que poder que ellos tengan rodaje y competencia porque al final es donde evaluamos con quienes podemos contar.

¿Qué jugadores han destacado? Todos han hecho y han competido para ganarse un lugar acá en la Selección, lógicamente no podemos ser ajenos a que los tienen mejor desempeño que otro. Nosotros con tiempo evaluaremos, no nos solamente estos tres juegos, sino los dos que teníamos con Costa Rica e iniciando la preparación con México, y mucha de esta nómina que hoy tenemos acá, ha venido ya con un proceso continuo de entrenamiento y de competencia y ya tendremos que tomar decisiones frente a la convocatoria de diciembre.

¿Le preocupa el resultado? Antes que preocuparme, es que aquí he encontrado jugadoras que queríamos evaluar, que queríamos ponerle la camisa de la Selección. Porque una cosa es lo que se muestra en los clubes, hay jugadores que tiene que irse consolidando, nosotros tenemos ya una base importante de jugadores que no hemos podido tener, pero sabemos qué esperamos y qué nos van a dar. Entonces, el poder complementarlos con estos que hemos tenido en los siete juegos, yo creo que es bien importante también para el quipo.

¿Qué le ha dicho al grupo? Ahora no es el momento de hablar, ellos tienen el dolor, hay que hacerle el duelo rápidamente a esto porque vinimos a competir, vinimos a prepararnos y esto nos tiene que servir como experiencia y crecimiento a todos, independientemente que hoy no fue un partido vistoso. Si bien el partido hoy lo gana de muy buena forma Estados Unidos, siendo eficiente y aprovechando errores individuales nuestros, que después de ahí yo creo que son muchas situaciones. Luis no tuvo la posibilidad de actuar, siquiera recibimos constantes ataques que en otro momento sí habíamos tenido.

Aprendizajes: Cuando uno no logra cumplir uno de esos objetivos y en especial ir a disputar una medalla que nos siga a Colombia poniendo en un lugar mucho más alto, duele y al final es una experiencia que uno no quiere perder, pero hace parte del aprendizaje y esto nos tiene que ayudar a madurar y a crecer.

Preparación para el preolímpico

Proceso de preolímpicos: Es de distinguir que hay momentos, esta es una generación diferente que hemos acercado, algunos que han tenido ciclo con nosotros y que actualmente tienen un buen presente en el fútbol local. Esperamos en el ciclo de diciembre y ya el definitivo de enero, poder sumar jugadores que tenemos en el exterior. Hoy valoramos el fútbol colombiano y estos jugadores que nos han representado son nos dé mejor presente en la liga local.

Partidos internacionales: Para el mes de diciembre, lo más probable se confirmará en los próximos días. Tenemos dos juegos en nuestro país, el lugar está por definirse frente a Perú, estamos a esperas en el mes de enero de cerrar uno en Estados Unidos.

Posibilidad de nuevos jugadores: Todos queremos tener los mejores. Colombia hoy tienen una generación muy buena de la cual se ha venido trabajado en los últimos años y algunos de ellos ya con un muy buen suceso que también hace parte del trabajo, el verlos consolidándose en la Selección absoluta también es meritorio, pero creo que va a ser complejo en algunos casos. Específicamente algunos de Europa y más los que tienen la oportunidad de estar compitiendo constantemente. Quizás los otros que no tienen tanta competencia, hay ese copas de espera que vamos a tener con ellos. Ya se ha establecido conversación con algunos clubes y ya prácticamente nos han dado el aval para que muchos jugadores estén en diciembre y en enero.