En Alcaldía de Maicao el ganador fue el voto en blanco, promovido por Santander Lopesierra

La campaña “Si no es con Santa, voto en Blanco” se vio reflejada en los resultados de las elecciones a la Alcaldía de Maicao. Esto promovido por el político, también conocido como “El hombre Marlboro”, luego de la revocatoria de su candidatura y la posterior negativa de que su hijo asumiera su puesto como candidato.

Con el 100% de las mesas escrutadas, el voto en blanco se posiciona en el primer lugar de las elecciones por la Alcaldía de Maicao, con el 30,77% de los votos, que equivalen a 20.322. En el segundo lugar, se encuentra Miguel Felipe Aragón González con el 30,47% y 20.123 votos.

“Con el Movimiento Alternativo Independiente (MAI), hicimos toda la gestión y documentación para postular a Samuel Santander Rosado, de esa manera también no aceptaron y a pesar de que se hizo una tutela, no la tenemos en firme, por lo tanto, nosotros no vamos a correr ningún riesgo, la única manera de ser asegurarnos es con el voto en blanco y quiero que ustedes me acompañen”, expresó el excandidato.

Esto representa una victoria para “Santa”, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) determinara revocarle la candidatura por sus antecedentes judiciales. El voto en blanco superó en votación al resto de candidatos, sin embargo, por las normas electorales no se repetirán las elecciones, ya que no superó el umbral del 50% + 1 de los votos válidos.