Solo a un puesto de votación no puedo llegar el material electoral en Antioquia

Antioquia

El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria informó que por condiciones climáticas la fuerza pública no pudo llevar el material electoral al puesto del sector de Pantanos en el municipio de Frontino, Occidente del departamento.

El mandatario detalló que la fuerza pública acompañó el envío del material a zonas remotas en helicóptero y que en total en Antioquia hay más de 15 mil mesas de votación habilitadas.

Dos personas fueron capturadas en flagrancia por compra de votos en Medellín

Capturan al alcalde de Yondó, Antioquia, con 150 millones de pesos

“En todo el departamento desafortunadamente sólo no pudimos llevar el material a una sola mesa en Pantanos, en el municipio de Frontino y esto por una situación simplemente y definitivamente de orden climático las condiciones estuvieron malas todo el día, el ejército llevó el material a un sitio relativamente cercano en Frontino que es Altos de Murrí, estuvo el helicóptero pendiente e intentó hacer la llegada a Pantano, no pudo se devolvió, estuvo aterrizado y estuvo pendiente de hacer el vuelo cuando las condiciones lo permitieran y desafortunadamente no se pudo”, detalló.

La MOE ha indicado que se han denunciado hasta el momento 23 incidentes de posible fraude electoral en el departamento. Uno de ellos es el de una concejala del municipio de Hispania a la que le fue incautado gran material de propaganda política.

Mientras que la policía Urabá aclaró que un cartel que está circulando en la subregión el cual contiene fotografías y nombres de personas a las que supuestamente se estarían buscando por parte de la institución por compra de votos no corresponde a información oficial, pese a que tiene los logos de la policía nacional.